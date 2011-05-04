Гуннар Тор Нильсен
«Я окружен людьми, которые связаны с эльфами. Моя бабушка, например, могла их видеть и кое-что мне о них рассказывала. Моя жена запросто может оказаться эльфом. Я абсолютно открыт этому знанию».
Кольфинна Торисдоттир
«Иногда рядом со мной ошивается черный волк. Он приземистый, мускулистый. Я его часто вижу, когда сажусь за руль, — он как будто провожает машину. Думаю, это добрая сила, которая хочет меня защитить. Может быть, он приходит из мира эльфов, не знаю».
Торгаллур Гудмундссон
«Я слишком долго и тщательно изучал исландский фольклор. Это чарующий, но коварный мир; если подсядешь на культуру потайного народца — эльфы начнут мерещиться в каждом темном углу, в каждой щелке. Пока со мной такого не случалось, но я уже постоянно оглядываюсь — вдруг они вылезут».
Сихтриггур Эйнарссон
«Здесь, в Музее исландских чудес, я уже два года работаю на ресепшене. Но до этого я с двенадцати лет работал духом в Центре духов по соседству. Я играл злое привидение и прыгал на людей из темноты. Настоящего эльфа я не видел ни разу, но однажды, когда я ехал из долины Торсморк, я заметил древнюю дверь в скале у дороги. Некоторое время я видел ее вполне отчетливо, а потом она исчезла».
Олафур А. Торласиус
«Моя тетка видела потаенный народец в холме напротив нашей фермы. В детстве мы облазали там все скалы и в итоге пришли к заключению, что они не любят ходить по острым камням, поэтому вход с другой, более пологой стороны».
Сигурлёйг Дагсдоттир
«Я написала эссе о пастухах. В нашем фольклоре пастух играл роль прекрасного принца на белом коне — он появлялся как избавитель, и это объясняет, каково было положение женщины в обществе прошлого. Мечта о прекрасном пастухе как ответ жестокой реальности».
Дитта Дагс
«В школе искусств в Нидерландах я защищалась по теме „Одежда эльфов в фольклоре“. Согласно легендам они носят примерно то же, что и люди, только их наряды настолько роскошные и гламурные, что простой человек даже мечтать о таких не может. Они предпочитают синий и другие яркие, чистые цвета, а вот серое и коричневое надевают очень редко».
Гекла Элизабет Адальстейнсдоттир</br>«Когда я была маленькая, на лето меня вывозили за город. И вот однажды я слепила из глины отличную балерину и пошла во двор играть. А когда я вернулась, балерины не было. Мама сказала, что эльф ее похитил и взял в жены. Я ей абсолютно поверила. Сейчас-то эта версия представляется мне несколько менее убедительной…».
Андреа Йонсдоттир
«Мама думала, что в детстве я была ясновидящей. Я всегда играла сама с собой — никаких игрушек, никаких друзей. У меня были невидимые игрушки и невидимые друзья. Сама я этого не помню. Я никогда не видела эльфов — по крайней мере, я их не помню! — но мне и в голову не придет заехать на бульдозере на холм, о котором говорят, что в нем живет потаенный народец. Не потому, что я верю сама — просто я уважаю чужие верования. Ну и потом, зачем лишний раз рисковать?»
Тельма Лив Гисладоттир
«Я верю в потаенный народец немножко — ну, то верю, то не верю. Пока я не знаю. Я никогда не видела настоящих эльфов. По‑настоящему я в них не верю… Хотя… Может, и верю».