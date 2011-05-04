Андреа Йонсдоттир

«Мама думала, что в детстве я была ясновидящей. Я всегда играла сама с собой — никаких игрушек, никаких друзей. У меня были невидимые игрушки и невидимые друзья. Сама я этого не помню. Я никогда не видела эльфов — по крайней мере, я их не помню! — но мне и в голову не придет заехать на бульдозере на холм, о котором говорят, что в нем живет потаенный народец. Не потому, что я верю сама — просто я уважаю чужие верования. Ну и потом, зачем лишний раз рисковать?»