III век до н.э. Древнегреческий писатель Афиней приводит слова историка Филарха: «Повсюду есть люди, видевшие дожди из рыб, а нередко из головастиков».

II век до н.э. Философ Гераклид Лемб писал: «В Пеонии и Дардании прошли дожди из лягушек, и было их так много, что они переполнили жилища и улицы. В первые дни люди боролись и убивали лягушек, запирали от них дома, однако ничего не могли сделать — они были всюду: их находили в пище, вареных или жареных, мало того, нельзя было ни напиться воды, ни ноги поставить на землю, покрытую кучами лягушек; так что измученные нестерпимым трупным запахом, исходившим от погибших амфибий, люди покинули эти места».

1114 год Ипатьевская летопись сообщает о дожде из маленьких белок и оленят на Северном Урале: «В той тучи спаде веверица млада, акы топерво рожена, и възрастши и расходится по земле, и пакы бывает другая туча, и испадают оленци мали в ней, и възрастають и расходятся по земли».

1578 год Дождь из мышей проходит в норвежском городе Бергене. В следующем году там же с неба падают лемминги.

1828 год «Журнал джентльмена» публикует историю майора Форбса Маккензи из шотландской деревни Стрэспеффер, который обнаружил, что часть его поля после дождя покрылась мальками сельди. Майор счел, что рыбу принес водяной смерч, и отправил несколько экземпляров ученым.

1877 год Тысячи живых змей длиной от 18 дюймов до фута упали на Мемфис в штате Теннесси, как сообщила газета The New York Times. По свидетельству доктора Дж. Д. Смита, в том же году в Южном Колорадо с неба упали живые детеныши аллигаторов длиной около 12 дюймов. При этом за год до этого над столицей Норвегии прошел дождь из червей.

1894 год Чарльз Форт, собравший самую большую коллекцию случаев падений животных с неба в своей «Книге проклятых», сообщил, ссылаясь на Monthly Weather Review, о граде в Бовине, штат Миссисипи, во время которого на землю упала черепаха гофер.

1947 год Рыбный дождь прошел над Марксвиллем в штате Луизиана. Самым значимым из многочисленных его свидетелей был биолог Луизианского департамента дикой природы А.Д. Байков. По его словам, местами дождь был настолько плотным, что на каждый квадратный ярд приходилось по одной рыбине.

1973 год На головы жителей городка Бриньоль на юге Франции с неба падает несколько тысяч мертвых головастиков.