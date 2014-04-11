Краткая история падений животных с неба
|III век до н.э.
|Древнегреческий писатель Афиней приводит слова историка Филарха: «Повсюду есть люди, видевшие дожди из рыб, а нередко из головастиков».
|II век до н.э.
|Философ Гераклид Лемб писал: «В Пеонии и Дардании прошли дожди из лягушек, и было их так много, что они переполнили жилища и улицы. В первые дни люди боролись и убивали лягушек, запирали от них дома, однако ничего не могли сделать — они были всюду: их находили в пище, вареных или жареных, мало того, нельзя было ни напиться воды, ни ноги поставить на землю, покрытую кучами лягушек; так что измученные нестерпимым трупным запахом, исходившим от погибших амфибий, люди покинули эти места».
|1114 год
|Ипатьевская летопись сообщает о дожде из маленьких белок и оленят на Северном Урале: «В той тучи спаде веверица млада, акы топерво рожена, и възрастши и расходится по земле, и пакы бывает другая туча, и испадают оленци мали в ней, и възрастають и расходятся по земли».
|1578 год
|Дождь из мышей проходит в норвежском городе Бергене. В следующем году там же с неба падают лемминги.
|1828 год
|«Журнал джентльмена» публикует историю майора Форбса Маккензи из шотландской деревни Стрэспеффер, который обнаружил, что часть его поля после дождя покрылась мальками сельди. Майор счел, что рыбу принес водяной смерч, и отправил несколько экземпляров ученым.
|1877 год
|Тысячи живых змей длиной от 18 дюймов до фута упали на Мемфис в штате Теннесси, как сообщила газета The New York Times. По свидетельству доктора Дж. Д. Смита, в том же году в Южном Колорадо с неба упали живые детеныши аллигаторов длиной около 12 дюймов. При этом за год до этого над столицей Норвегии прошел дождь из червей.
|1894 год
|Чарльз Форт, собравший самую большую коллекцию случаев падений животных с неба в своей «Книге проклятых», сообщил, ссылаясь на Monthly Weather Review, о граде в Бовине, штат Миссисипи, во время которого на землю упала черепаха гофер.
|1947 год
|Рыбный дождь прошел над Марксвиллем в штате Луизиана. Самым значимым из многочисленных его свидетелей был биолог Луизианского департамента дикой природы А.Д. Байков. По его словам, местами дождь был настолько плотным, что на каждый квадратный ярд приходилось по одной рыбине.
|1973 год
|На головы жителей городка Бриньоль на юге Франции с неба падает несколько тысяч мертвых головастиков.
|2014 год
|В январе летучие мыши падают мертвыми на землю десятками тысяч в австралийском штате Квинсленд. Ученые объяснили это аномальной жарой.
Протест против сбрасывания животных с неба
Число людей, подписавших обращение к мэру американского города Йелвилл, почти в десять раз превысило население самого города. Петиция, которая собрала 10 тысяч подписей, призывает положить конец традиции сбрасывать с личных самолетов живых индеек в честь ежегодного Фестиваля бега индеек. В тексте указывается, что птицы, которых сбрасывают с большой высоты, не могут нормально лететь и, как правило, разбиваются об асфальт и крыши автомобилей.
Птицы, которые падают с неба на новый год
Мертвые птицы регулярно падают с неба на новогодней неделе. В начале 2011 года более тысячи горлиц упали в Италии. Эксперты заявили, что они умерли от гипоксии. В это же время около 300 тушек нашли в Луизиане и примерно 50 — на улице в Стокгольме. Тысячи мертвых птиц упали на город Биби в Арканзасе. В этом штате ситуация повторилась и в 2012 году. Обнаружив у всех птиц признаки черепной травмы, ученые пришли к выводу, что дневные птицы взлетали целыми стаями с мест ночевок, испугавшись новогодних фейерверков, и в темноте врезались в деревья и столбы. Власти запретили фейерверки в некоторых частях города.
К полуночи жабий ливень над Уиллоу ослабел, перейдя в моросящий, поквакивающий дождь. В половине второго последняя жаба упала с темного звездного неба, приземлилась на сосну у озера, спрыгнула на землю и растворилась в ночи. Следующей предстояло ждать семь лет
«Сезон дождя»
Как падают кошки
Группа ученых из Загреба в период с 1998 по 2001 год изучила 119 случаев падения кошек с высоты. Среди прочего исследователи проанализировали, как влияет высота падения на характер травмы. 115 кошек выжили.
Вероятность получения травм при падении с разных высот
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Переломы
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Травмы груди
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Челюстно-лицевые травмы
Животные-парашютисты
В 1783 году Луи-Себастьян Ленорман совершил первый в истории прыжок с парашютом. Он спрыгнул с башни обсерватории в Монпелье. Однако до этого он спустил оттуда несколько кошек и собак.
В 1948 году власти Айдахо решили перемещать бобров из мест избыточной популяции, сбрасывая их в ящиках на парашютах над нужной территорией. Сперва ящики сплели из ивовых прутьев, чтобы бобры, приземлившись, смогли выгрызать путь на волю. Но животные сгрызали стенки еще в самолете. В итоге ящики сконструировали так, чтобы они открывались при падении.
Животные, которые на самом деле не падали с неба
Сноп и Снип
В январе 2015 года в детской телепередаче Bacillakuten на шведском канале SVT показали минутный клип с танцующими пенисом и вагиной — «снопом» и «снипом», как их называют сами дети. В интернете видео набрало более 6,5 миллиона просмотров, песню перевели на английский, переименовав героев в Вилли и Твинкл.
Кэрол и Вомба
Замбийский телесериал Love Games, выпущенный под эгидой министерства здравоохранения в 2013 году, подтолкнул к созданию трехсот групп полового просвещения в школах по всей стране. Дети обсуждают историю главной героини Кэрол и ее друга Вомбы, «ищущих свое место в коварном мире отношений эпохи ВИЧ».