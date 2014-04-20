Штатский Джошуа Осборн в роли мирного иракского жителя, макет города Вади-аль-Сахара, Воздушно-наземный боевой центр корпуса морской пехоты, Калифорния, 2008 год
Специалист Брайтон Ноттс, рядовой первого класса Кевин Шарк и сержант Мигель Родригес в роли ополченцев группировки «Сыны Ирака», Национальный учебный центр, Форт-Ирвинг, Калифорния, 2008 год
Специалист Гэри Луис Симс в роли 21-летнего террориста «Аль-Каиды», макет деревни Медина-Васл, Национальный учебный центр, Форт-Ирвинг, Калифорния, 2009 год
Макет города Медина-Джабал, Национальный учебный центр, Форт- Ирвинг, Калифорния, 2009 год
Младший капрал морской пехоты Николь Вин в роли иракской медсестры, Вади-аль-Сахара, Воздушно-наземный боевой центр корпуса морской пехоты, Калифорния, 2008 год
Макет деревни Медина-Васл, Национальный учебный центр, Форт- Ирвинг, Калифорния, 2008 год
Мечеть в деревне Джабал, Национальный учебный центр, Форт- Ирвинг, Калифорния, 2008 год
Мясная лавка, деревня Медина-Васл, Национальный учебный центр, Форт- Ирвинг, Калифорния, 2009 год
Штатская Криста Гэльян в роли раненой в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, Воздушно-наземный боевой центр корпуса морской пехоты, Вади-аль-Сахара, Калифорния, 2008 год
Специалист Джейк Мораш в роли иракского изготовителя самодельных взрывных устройств, Национальный учебный центр, Форт-Ирвинг, Калифорния, 2008 год
Шиитская мечеть, деревня Медина-Васл, Национальный учебный центр, Форт-Ирвинг, Калифорния, 2008 год
Сержант морской пехоты Джон Сексон и младшие капралы Кэмерон Старк и Джошуа Стивенс в роли бойцов движения «Талибан», Горный учебный центр корпуса морской пехоты, Калифорния, 2009 год