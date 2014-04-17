Плотина La Girotte
Брис Вонг, работавший инженером ГЭС с 1960 по 1962 год
Брис Вонг, работавший инженером ГЭС с 1960 по 1962 год
Плотина Roselend
Плотина Roselend
Плотина Roselend
Плотина La Gittaz, служебный вход
Жан Моне, работавший на плотине La Girotte с 1940 по 1946 год
Жан Моне, работавший на плотине La Girotte с 1940 по 1946 год
Плотина Roselend
Плотина La Girotte
Плотина La Gittaz, эксплуатационный тоннель
Плотина Roselend
Плотина La Girotte
Плотина Roselend
Плотина Roselend в конце зимы
Плотина La Girotte
Плотина Saint-Guérin
Плотина Roselend dam
Жан-Пьер Блан, горный фермер, часть земли которого была затоплена в 1959 году
Жан-Пьер Блан, горный фермер, часть земли которого была затоплена в 1959 году
Энергоблок Roengers
Ковшовая турбина
Отсек вентильной арматуры
Зал управления
Машинное отделение
Ковшовая турбина
Напорный водовод
Туннель доступа из гидроэлектростанции к плотине Roselend
Плотина La Girotte