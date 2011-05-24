Струя пены бокситовых отходов. Дэрроу, Луизиана, США, 2005 год.
Содержимое цистерны, разлившейся в процессе добычи нефти из нефтеносных песков. Форт Мак-Мюррей, Канада, 2009 год.
Токсичные отходы угольной электростанции. Пайнвиль, Южная Каролина, США, 2009 год.
Завод по производству гербицидов. Лулинг, Луизиана, США, 2010 год.
Разлив нефти после взрыва на платформе Deepwater Horizon. Мексиканский залив, США, 2010 год.
Месторождение фосфатов. Лейкленд, Флорида, США, 2007 год.
Токсичные отходы угольной электростанции. Лаузитц, Германия, 2010 год.
Токсичные отходы угольной электростанции. Монкс Корнер, Южная Каролина, 2009 год.
Сжигание отходов угольной электростанции. Канадис, Южная Каролина, 2009 год.
Добыча нефти из нефтеносных песков. Форт Мак-Мюррей, Канада, 2009 год.