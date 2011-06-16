Истории Фотоистории Я буду долго гнуть велосипед Панамский фотограф Хосе Кастрельон (Jose Castrellon) сфотографировл молодых людей, тратящих все свое время и силы на украшение и совершенствование самого дорогого, что у них есть. №68 спорт фото панама Эдвин, Колон Ариэль, Вилья-Росарио Хесус, Пенономе Ариэль, Сан-Карлос Даниэль, Лос-Сантос Хавьер, Эспино Карлос, Вилья-Росарио Сантьяго, Пенономе Эрик, Насарено Хуан, Колон Чимбилин, Серменьо Хавьер, Эспино №68 спорт фото панама №68 спорт фото панама 16 июня 2011 Далее Тихий час