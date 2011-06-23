Джон, адвокат. Нью-йорк.
Люси, Эрика, Йен, Эдриан, Лука, Седри, Элейн, студенты. Махмуд, медбрат. Нью-Йорк.
Шермейн, организатор мероприятий и Марк, композитор. Нью-Йорк.
Фред, художник. Нью-Йорк.
Тимоти, менеджер ресторана. Нью-Йорк.
Тобиас, консультант. Иветт, домохозяйка. Кассандра, Нова, Оливия и Тимоти. Нью-Йорк.
Блэндин, домохозяйка. Нью-Йорк.
Эдвин, писатель. Нью-Йорк.
Сала, официант, Элизабет, домохозяйка. Хайат, работник миграционной службы. Нью-Йорк.
Корентин, учитель. Джером, коммерческий директор. Вивьен, менеджер, Кадафи, предприниматель. Тина, няня. Амен, брокер. Майа, студентка. Грег, учитель. Суфиса, студентка. Бенджамин, маркетолог. Сесиль, работник PR отдела. Джереми, студент. Нью-Джерси.
Хиро, репортрер. Нью-Йорк.
Эндрю, дизайнер. Фрэмтон, историк. Нью-Йорк.
Бенджамин, директор по развитию. Эдди, консультант по имиджу. Нью-Йорк.
Аврора, дизайнер украшений. Париж.
Мишель, аккаунт-менеджер. Фаина, аудитор. Эдриан и Арманд. Париж.
Фрэнсис, владелец кафе и Джозефина, сценаристка, Париж.
Мари, учительница. Париж.
Терри, актер. Париж.
Арно, менеджер. Гислен, менеджер. Валери, художник. Фабрис, финансовый консультант. Александр, Владимир, Алексей, продюсеры видеоигр. Анри, коммерческий директор. Агнес, финансовый консультант. Афшин, дизайнер интерьеров и Кевин, столяр-краснодеревщик. Париж.
Моник, графолог. Париж.
Мишель, художник. Мюриель, учительница. Адель. Париж.
Джонатан, художник. Париж.
Пьер, журналист. Париж.