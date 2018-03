The One and Only («Первая и единственная»)</br>Фрэнк Раймер, Диксон, Калифорния: «Я вообще-то инженер, делаю всякие устройства на заказ для NASA и небольших частных компаний. Эта секс-машина — мой первый и единственный опыт. Мне было страшно стыдно перед друзьями, очень не хотелось, чтобы они узнали, что я ее делаю. Как выяснилось — совершенно зря. Они полностью поддержали меня в моем начинании. Не то чтобы тут же были готовы испробовать ее на себе. Но в теории она им нравится. А вот моей жене машина кажется чересчур холодной, механической. Для меня следующий важный шаг — это испытания машины, но очень трудно найти правильных людей. Семья и близкие здесь не подходят — они в любом случае скажут, что все прекрасно, просто чтобы поддержать меня, не обидеть. А давать объявления, встречаться со всякими странными людьми — это все не по мне».