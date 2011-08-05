Holy Fuck («Очень хорошо»)

Руиин и Тьюздей, Портленд, Орегон. Руиин:«Для меня главное не оргазм, а путь к нему. То же самое с этой машиной. Мне очень нравилось ее делать, прорабатывать каждую детальку. А когда дошло до дела — ничего особенного. Да, Тьюздей один раз попробовала, и все. Когда ее у меня просят попользоваться, я, конечно, даю, но не всем. Многие люди мне просто отвратительны. А это ведь не грабли, которые даешь соседу, чтобы он свой газон почистил. В общем, не знаю, что мы с ней будем делать. Скоро Хэллоуин, вот думаю, может, присобачить на него игрушечное привидение и поставить перед домом — для детей, которые приходят за конфетами». Тьюздей: «Руиин — извращенец, это точно. Ну, не то чтобы полный извращенец. Просто он очень любит секс. Он такой: «В жизни все прекрасно».