Город Фармингтон, штат Мэн

На груди официантки, которая работает в кафе при бензоколонке, написано имя: «Бренда». Но хозяева зовут ее Мисс Тойота. Как-то раз один из посетителей поспорил с ней, что она не сможет поднять его «тойоту», припаркованную на улице. Брэнда выиграла. Это последний вечер, когда Брэнда работает в кафе. Она уже устроилась на новую работу — охранником в тюрьму.