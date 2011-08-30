Международная космическая школа. Байконур, Казахстан, 2011
Международная космическая школа. Байконур, Казахстан, 2011
Международная космическая школа. Байконур, Казахстан, 2011
Город Байконур, Казахстан, 2011
Шлем с забралом для выхода в открытый космос. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Наземный мобильный стартовый комплекс. В центре — сопло системы водяного шумоподавления. Цех вертикальной сборки, ангар № 3, космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Система антенн SOUSY, используемая для определения метеорологических параметров. Свальбард, Норвегия.
Помещение для испытаний и настройки радиооборудования. Центр исследований Европейского космического агентства, Нидерланды, 2008
Антенна станции SvalSat. Свальбард, Норвегия, 2010
Автоматический транспортный модуль. Гвианский космический центр (космодром Куру), Французская Гвиана, 2011. Космодром находится на побережье Атлантического океана между городками Куру и Синнамари, в 50 км от столицы Французской Гвианы Кайенны.
Производство Европейского аэрокосмического и оборонного концерна, Ле Мюро, Франция, 2011
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Обсерватория Хьелля Хенриксена. Свальбард, Норвегия, 2010
Диспетчерская космической программы «Аполлон». США, 2006
Лунная долина, Чили, 2007
Исследовательская станция MDRS международной некоммерческой организации «Марсианское общество» — одна из четырех площадок, на которых моделируется поверхность Марса. США, 2008.
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Технологический цех МКС. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Биосфера. США, 2009
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Костюм химзащиты. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2011
Институт миллиметровой радиоастрономии, Франция, 2006
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Радар EISCAT. Свальбард, Норвегия, 2010
Костюм химзащиты. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2011
Ракета «Титан». США, 2009
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Кресло ТС-18. Звездный городок, Россия, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Кресло ТС-18. Звездный городок, Россия, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Цех вертикальной сборки. Справа — центр управления полетами. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Сверхчувствительный радиотелескоп. США, 2006
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
«Восток» — советский космический корабль, предназначенный для пилотируемых полётов на околоземной орбите. Звездный городок, Россия, 2007
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Биосфера. США, 2009
Звездный городок, Россия, 2007
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Наземный мобильный стартовый комплекс. Цех вертикальной сборки, ангар № 3. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Обсерватория Мауна-Кеа (Mauna Kea) — международный проект, в который входит ряд независимых исследовательких центров, находящихся на вершине вулкана Мауна-Кеа на высоте 4205 метров над уровнем моря. США, Гавайи, 2006
Обсерватория Хьелля Хенриксена. Свальбард, Норвегия, 2010
Обсерватория Мауна-Кеа (Mauna Kea) — международный проект, в который входит ряд независимых исследовательких центров, находящихся на вершине вулкана Мауна-Кеа на высоте 4205 метров над уровнем моря. США, Гавайи, 2006
Перчатки. Звездный городок, Россия, 2007
Обсерватория Мауна-Кеа (Mauna Kea) — международный проект, в который входит ряд независимых исследовательких центров, находящихся на вершине вулкана Мауна-Кеа на высоте 4205 метров над уровнем моря. США, Гавайи, 2006
Российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль (учебно-тренировочная модель). Звездный городок, Россия, 2007
Комната для проведения встреч и переговоров, Гвианский космический центр, 2007
Космический костюм «Сокол». Лондон, Великобритания, 2009
Конференц-зал. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Тягач KAMAG. Технологический цех МКС. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Музей вооружений. Китай, 2007.
Atacama Large Millimeter Array (ALMA) — международный проект, целью которого является постройка крупнейшей астрономической обсерватории в Чили.
Макет модулей МКС. Звездный городок, 2007
Территория обсерватории города Коссоль, Франция, 2006
Макет модулей МКС, Звездный городок, 2007
Европейская ассоциация фотогальванической промышленности, Испания, 2011
Переднее шасси шаттла «Дискавери». Ремонтный цех, ангар № 2. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Обсерватория Института миллиметровой радиоастрономии, Франция, 2006
Шаттл «Дискавери» со снятым модулем реактивной системы управления. Ремонтный цех, ангар № 2. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Посадочная полоса, используемая в программе «Спейс шаттл». Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Технологический цех МКС, воздушный шлюз. Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Спутник Insat 4B. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Технологический цех МКС, Космический центр Джона Кеннеди, Флорида, США, 2011
Обсерватория Ла Пальма, Канарские острова, 2006
Школа в Звездном городке, Россия, 2007
Обсерватория Ла Пальма, Канарские острова, 2006
Школа в Звездном городке, Россия, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
КПП. Звездный городок, Россия, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Цех финальной сборки. Гвианский космический центр, Французская Гвиана, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Антенна станции SvalSat. Свальбард, Норвегия, 2010
Исследовательская станция MDRS. США, 2008
Звездный городок, Россия, 2007
Исследовательская станция MDRS. США, 2008