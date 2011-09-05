Захир Анвар
Родился 14 января 1953 года. Поступил на госслужбу в 1983-м. С 2002 года — «ассистент делопроизводства», чиновник третьего ранга в службе по выдаче водительских удостоверений округа Кишангандж, штат Бихар.
Суриндер Кумар Мандал
Родился 25 октября 1946 года. Поступил на службу в налоговую полицию в 1968-м. С 2001 года — налоговый инспектор района Тхакургандж, округ Кишангандж.
Арбинд Кумар
Родился 20 июля 1948 года. Поступил на госслужбу в 1973-м. С 2003 года — заместитель начальника секции снабжения округа Кишангандж, отвечающий за продовольствие.
Джавед Хайат
Родился 14 декабря 1956 года. Поступил на службу в полицию в 1981 году. В настоящее время — «ученый констебль» района Тхакургандж, округ Кишангандж.
Шив Кумар Рам
Родился 17 июля 1946 года. Поступил на госслужбу в 1969-м. В 1983 году был повышен в должности с «пеона» (курьера) до «клерка по текущим делам» в секретариате правительства штата Бихар.
Сурендра Кумар
Родился 10 июля 1971 года. Поступил на госслужбу в 1993-м. С 1996 года — делопроизводитель, чиновник третьего ранга в верховном суде штата Бихар.
Сушма Прасад
Родилась 15 июля 1962 года. Поступила на госслужбу в 1977-м «по семейным обстоятельствам» после смерти мужа. В настоящее время — ассистент в секретариате правительства штата Бихар.
Абдул Хаким
Родился 31 июля 1954 года. Поступил на госслужбу в 1975-м. В 1988 году был повышен в должности до курьера отдела персонала секретариата правительства штата Бихар. Его работа — класть маленькие конверты в большие конверты и отправлять адресату.