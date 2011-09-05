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Фотограф Ян Беннинг ( Jan Banning)

Если вам не нравится ваш офисесли вас раздражает низкое качество ваших столовстульевканцтоваровкондиционеров и компьютеровесли у вас слишком тесноегрязное и неуютное рабочее местото вы можете порадоваться хотя бы томучто вам не приходится работать в Индии.