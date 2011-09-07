Харальд (75 лет) и Маттиас (80 лет) были последними обитателями дома, унаследованного от родителей: четверо их старших братьев умерли.
До выхода на пенсию братья работали лесорубами.
Маттиас два месяца прожил в Осло и не любит города.
Харальд бывал в городе всего однажды — провел «худшую в жизни ночь» в гостинице в Лиллехаммере, что в трех часах езды от дома.
В 1960-х братья взяли напрокат телевизор, но он занимал слишком много места в доме. С тех пор они не смотрели телевизор.
В 2001 году Элин Хойланд впервые встретила братьев в деревенском супермаркете и подвезла их до дома. Всю дорогу они молчали.
Ежедневный обход 20 скворечников, построенных братьями.
Маттиас и Харальд слушают радио.
Маттиас планировал со временем построить во дворе отдельно стоящий туалет и убрать унитаз из жилой комнаты.
Уже по завершении съемки Харальд умер от приступа астмы, когда в 20-градусный мороз расчищал двор после снегопада.
После смерти брата Маттиас (справа) переехал в дом престарелых. В 2007 году умер и он.