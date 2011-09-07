Харальд (75 лет) и Маттиас (80 лет) были последними обитателями дома, унаследованного от родителей: четверо их старших братьев умерли.

До выхода на пенсию братья работали лесорубами.

Маттиас два месяца прожил в Осло и не любит города.

Харальд бывал в городе всего однажды — провел «худшую в жизни ночь» в гостинице в Лиллехаммере, что в трех часах езды от дома.

В 1960-х братья взяли напрокат телевизор, но он занимал слишком много места в доме. С тех пор они не смотрели телевизор.

В 2001 году Элин Хойланд впервые встретила братьев в деревенском супермаркете и подвезла их до дома. Всю дорогу они молчали.

Ежедневный обход 20 скворечников, построенных братьями.

Маттиас и Харальд слушают радио.

Маттиас планировал со временем построить во дворе отдельно стоящий туалет и убрать унитаз из жилой комнаты.

Уже по завершении съемки Харальд умер от приступа астмы, когда в 20-градусный мороз расчищал двор после снегопада.