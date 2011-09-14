Грузовик и его водитель
Автозаправка на пересечении шоссе №1 и №9. Колесберг, ЮАР, октябрь 2004 года.
Грузовик Western Wanderer и его водитель
Автозаправка Shell на пересечении шоссе №87 и №1. Порт-Августа, Австралия, декабрь 2003 года.
Грузовик Kenworth и его водитель
Автозаправка Shell на пересечении шоссе №87 и №1. Порт-Августа, Австралия, декабрь 2003 года.
Грузовик и его водитель
Автозаправка на пересечении шоссе №1, №6 и №8. Бломфонтейн, ЮАР, октябрь 2004 года.
Грузовик Kenworth и его водитель
Автозаправка Shell на пересечении шоссе №87 и №1. Порт-Августа, Австралия, декабрь 2003 года.
Грузовик Peterbilt и его водитель
Автозаправка на пересечении шоссе №1, №6 и №8. Бломфонтейн, ЮАР, октябрь 2004 года.
Грузовик Freightliner и его водитель
Автозаправка на шоссе №3 по направлению к Дурбану. Питермарицбург, ЮАР, октябрь 2004 года.
Грузовик и его водитель
Автозаправка на пересечении шоссе №1 и №9. Колесберг, ЮАР, октябрь 2004 года.
Грузовик Kenworth и его водитель
Автозаправка на шоссе №87. Кубер-Пэди, Австралия, декабрь 2003 года.