Фестиваль поклонников The Beatles, 2009 год
Съезд актеров, выступающих с воздушными шариками, Twist and Shout, 2010 год
Съезд актеров, выступающих с воздушными шариками, Twist and Shout, 2010 год
Чикагская выставка комиксов и индустрии развлечений C2E2, 2010 год
Чикагская выставка комиксов и индустрии развлечений C2E2, 2010 год
Шоу корейско-американской ассоциации химчисток, 2005 год
Съезд поклонников антропоморфных персонажей FurFest, 2003 год
Съезд любителей куклы Барби, 2006 год
Встреча членов Международной ассоциации польки, 2005 год
Съезд ассоциации похоронных бюро штата Иллинойс, 2006 год
Конкурс красоты Всемирной организации парикмахеров, 2008 год
Ежегодное собрание сутенеров Player’s Ball, 2002 год
Ежегодное собрание сутенеров Player’s Ball, 2002 год
Выставка производителей эротических товаров Everything To Do With Love, 2004 год
Выставка производителей эротических товаров Everything To Do With Love, 2004 год