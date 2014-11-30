Истории Фотоистории Слушаю вас внимательно Стравинский считал, что единственным комментарием к музыкальному сочинению может быть другое музыкальное сочинение. Однако фотографу Джеймсу Моллисону (James Mollison) удалось опровергнуть эту максиму с помощью портретов людей, страстно преданных тому или иному современному композитору. музыка фото №42 Бьорк The Cure Дженнифер Лопес Madness Мадонна Мэрилин Мэнсон Мисси Эллиот Моррисси Motorhead Джордж Майкл Oasis Пафф Дэдди Принс Род Стюарт Sex Pistols Spice Girls Take That Том Джонс музыка фото №42 музыка фото №42 30 ноября 2014 Далее Тихий час