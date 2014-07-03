Источник: Andrew M. Guest. You Traded Your Mother for an Unripe Mango: Playing with Insults in an Angolan Refugee Community // Journal of Folklore Research, Vol. 51, №1 (January/April 2014). Фото: Getty images / Fotobank

В результате гражданской войны в Анголе, которая продолжалась с 1977 по 2002 год, крова лишились более 4 млн человек. Профессор Портлендского университета Эндрю Гест, помимо прочего, исследовал в лагерях беженцев игру estiga-se, в которой дети обмениваются оскорблениями.

«Ты свою маму на зеленое манго променял».

«Ты плавать учился в бассейне из столовой ложки».

«У тебя грудь, как печенье, когда ты напрягаешься — ломается».

«У тебя голова, как болинос (бразильская разновидность котлет. — Esquire), — когда ты думаешь, из нее масло льется».

«Ты рыбу пошел регистрировать своим младшим братом».

«Если у вас дома за обедом рисинка на пол падает, вы полицию вызываете».

«У тебя дома все моются из одной банки газировки, да и то вода остается».

«Твоя семья комариную лапку зажарила на Рождество».

«У тебя во время войны семья спасалась в спичечном коробке (благодаря своей худобе. — Прим. авт.)».

«У тебя во время войны семья рождественский пирог пекла из поноса». «У тебя во время войны и голода мама курицей притворилась, чтобы ее не поймала УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы. — Esquire)».

«Твоя мама — лучшая шлюха в мире, но секса у нее нет».

«Когда твоя мама косо посмотрела на колонку, из нее вода течь перестала».

«Твоя мама спала с куклой, а папа ревновал».

«Твой папа обрюхатил куклу, а потом убежал в буш».

«Твой папа — лучший угонщик в мире, который угоняет машины из консервов».

«Твоего папу от маминой груди отняли, когда ему было тридцать восемь».

«Твоего папу уволили с работы, потому что он был необрезанный».

«Твой папа — самый высокий человек в мире, но он все равно пытался играть в баскетбол под кроватью».

«У тебя папа во время траура только раз по барабану ударил (и, таким образом, нарушил церемонию оплакивания усопшего. — Прим. авт.)».

«Когда твоего папу позвали играть в соэку (карточная игра. — Прим. авт.), он пришел в бутсах, лифчике и с судейским свистком».

«Твой папа приехал в Штаты, чтобы выучиться на водителя машин из консервных банок».

«Твой папа на войне убил 120 врагов, а президент его наградил пачкой патронов (непропорционально малая награда для солдата, который явно не был ограничен в доступе к боеприпасам. — Прим. авт.)».

«У твоего папы изо рта такой запах, что Агоштинью Нету (первый президент Анголы, умерший в 1979 году и похороненный в мавзолее в Луанде. — Esquire) понюхал и умер».

«Твой папа колдовал, чтобы хлеб у детей красть».