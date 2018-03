Источник: Andrew M. Guest. You Traded Your Mother for an Unripe Mango: Playing with Insults in an Angolan Refugee Community // Journal of Folklore Research, Vol. 51, №1 (January/April 2014). Фото: Getty images / Fotobank

Далее Так поучилось Далее Детский мир В результате гражданской войны в Анголе, которая продолжалась с 1977 по 2002 год, крова лишились более 4 млн человек. Профессор Портлендского университета Эндрю Гест, помимо прочего, исследовал в лагерях беженцев игру estiga-se, в которой дети обмениваются оскорблениями.