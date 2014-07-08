Газовая камера, штат Нью-Мексико
Смертельная инъекция, штат Нью-Джерси
Смертная казнь через повешение, штат Род-Айленд. В настоящее время здесь расположен универмаг
Смертная казнь через повешение, штат Аляска. В настоящее время — приемная одного из департаментов штата
Смертная казнь через повешение, штат Висконсин. В настоящее время здесь расположено жилое здание
Газовая камера, штат Нью-Мексико
Газовая камера, штат Нью-Мексико
Смертная казнь через повешение, штат Миннесота. В настоящее время — комната уборщиков
Смертная казнь через повешение, штат Айова. В настоящее время — двор тюрьмы штата
Электрический стул, штат Вермонт. В настоящее время — дом престарелых
Электрический стул, штат Западная Виргиния
Электрический стул, штат Западная Виргиния
Смертная казнь через повешение, штат Мичиган. В настоящее время здесь расположен дорожный знак
Электрический стул, штат Нью-Йорк. В настоящее время — рабочая комната в тюрьме Синг-Синг
Отсек тюрьмы для смертников в тюрьме Синг-Синг, штат Нью-Йорк