Озеро Каргха «Афганцы — хорошие наездники. У озера Каргха можно арендовать лошадь. Люди скачут вдоль пляжа во весь опор, пытаются обогнать друг друга».

Сады Бабура «Мы с детьми ехали на автобусе 15 часов, чтобы встретиться с мужем, он офицер армии Афганистана. После долгой зимы мы впервые смогли выбраться в парк. Вообще-то я хотела пойти в зоопарк, но мы отправимся туда завтра».

Озеро Каргха «Оно расположено в нескольких километрах от Кабула, и многие приезжают сюда, чтобы покататься на лодках».

Салон красоты «Я работаю здесь. В городе более 1000 салонов красоты. Мужчинам строго запрещено в них заходить. Самая важная процедура — окрашивание волос, они должны быть настолько черными, насколько возможно. Но и рыжие волосы сейчас в моде. Когда к нам приходит невеста, мы делаем ей бесплатно массаж лица. У городских женщин намного больше прав, чем у тех, которые живут в деревне. Я не хотела бы поменяться с ними местами».

Поэтический кружок «Я посещаю его раз в неделю, мы читаем друг другу наши новые стихи. Вообще-то по образованию я инженер, а сейчас еще изучаю юриспруденцию, но моя настоящая страсть — это поэзия. Из чувства протеста я пишу о несправедливом обращении с женщинами в нашей стране. Недавно в провинции женщину за неверность облили кислотой. Мы с друзьями были шокированы этим событием, и я выразила свои чувства в стихотворении. Я очень хотела бы иногда ездить в Дубай, я видела фотографии, и мне показалось, что там все счастливы. И я хочу увидеть море».

Бассейн в отеле InterContinental «Бассейн в шикарном отеле снова заработал. Его могут посещать только мужчины. Для женщин в городе бассейнов нет».

Площадь у мечети Пул-е Хишти перед Новым годом «Сюда приходят десятки тысяч людей. А на кладбищах люди устраивают пикники на могилах своих умерших родственников. Сегодня мы празднуем Новый год. 1392 год начался 21 марта 2013».

«Мы помогаем другим женщинам, у которых есть проблемы. Мы приходим к женщинам, живущим в тех же районах, где и мы, разговариваем с ними, ищем возможные решения. Меня иногда злит то, что СМИ создают нереалистичную картину моей страны. Часть моей семьи живет в Иране, и они все время переживают за нас, потому что постоянно слышат страшные новости. Меня беспокоят выборы 2014 года. Свободе, которой мы сейчас наслаждаемся, в одно мгновение может прийти конец».

Вторая слева: «Я телеведущая одного из 43 коммерческих телеканалов Афганистана. Мы делаем передачу для детей, в которой дети могут задавать разные вопросы, например: „Как вы стали президентом?“. Наш генеральный директор хочет, чтобы на телевидении работало больше женщин, и мы себя спокойно здесь чувствуем. Но на улицах не так безопасно. Суть нашей работы делает нас привлекательными мишенями для атаки».

Спортзал в полицейской академии «Я учусь в женской полицейской академии. Две мои сестры тоже здесь. Мне нравится учиться. Я хотела бы стать офицером полиции. Из-за того что женщинам-полицейским часто угрожают, я не хочу, чтобы меня можно было узнать на фотографии».

Боксерский клуб на стадионе Ghazi «Моя самая большая страсть — это бокс. Я даже ездила на соревнования в Казахстан. Несколько лет назад моя школьная учительница призывала нас заниматься спортом. Она говорила, что многие девочки боятся бокса. Я подумала: „Что, правда?“ И потом я решила попробовать. В Кабуле более 50 боксерских клубов для мужчин, и афганское телевидение показывает много передач о спорте, но обычно о мужском. Стадион Ghazi — единственное место, где могут тренироваться женщины-боксеры».

«По личным причинам я хочу уехать из Афганистана, хотя я даже ни разу не бывала в другой стране. Я пыталась получить визу для поездки в Европу, не важно, в какую страну. Но никто мне не дал визу, так что я не могу никуда поехать. Мне очень трудно сохранять надежду на лучшее, потому что я знаю: здесь я не смогу быть собой». (Героини на фотографии нет.)

Баскетбольный тренировочный центр «Когда мне было два года, талибская ракета попала в наш дом. Шрапнелью мне повредило нерв в спине, и я стала инвалидом. Шесть лет назад в Афганистане появилась баскетбольная команда для женщин-инвалидов, и я в нее записалась. Я учусь в юридической школе и много тренируюсь. У меня, как у женщины, есть все права свободного человека. Моя мама говорила мне, что эти права не даются просто так. Нужно выходить и брать их самостоятельно».

Кабул расположен в долине, окруженной горами. Население города 3−4 миллиона человек.

Площадь у мечети Пул-е Хишти перед Новым годом Отец со своими дочерьми говорит всем: «Nowruz Mubarak!» (Счастливого Нового года!)

«Я живу здесь со своей бабушкой. Когда мне было восемь лет, мы уехали в Голландию. Моя семья все еще живет там, но я год назад вернулась в Кабул. Я вижу, что здесь случились большие перемены. Мои родственники хотели бы, чтобы я вернулась в Голландию, но я чувствую, что могу помочь своей родной стране».

«У меня десять детей, которым от 7 до 25 лет. С 2006 года мы с мужем владеем автошколой. Я учу женщин водить, а также рассказываю им все об устройстве автомобиля. Некоторым мужчинам все еще сложно смириться с тем, что их жены водят автомобили. Но когда они понимают преимущества этого — например, им не нужно постоянно возить женщин по делам, — проблема становится не такой острой».

«Мой отец — водитель такси, мать — домохозяйка. Я учусь в университете и читаю в ноутбуке Коран. Моя любимая телепередача — „Звезды Афгана“. Победитель этого шоу получает машину и путевку в Таджикистан и Дубай. Это так волнующе! Осталось только двое претендентов. В пятницу будет финал».

«Я познакомилась с будущим мужем в магазине, куда пришла купить одежду. Он спросил моих родителей, может ли он на мне жениться. Молодые супруги обычно живут с родителями мужа, но поскольку отец и мать моего мужа скончались, мы живем в арендованном доме. Несмотря на то что мы пережили, мы очень счастливы. Наша дочь каждый день танцует под песнопения имама, которые слышны с улицы. Она знает слова «мама», «папа» и «привет».