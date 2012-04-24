Леонард Найт работает над своей инсталляцией «Гора Спасения» с середины <nobr>1980-х.</nobr> Произведение представляет собой постоянно растущую гору мусора, покрытого краской.
Из-за резких колебаний уровня воды в Солтон-Си прибрежная растительность, постройки и оставленные на берегу лодки покрыты слоем соли.
«Перелетная птица». Постоянные жители Slab City называют так бродяг, проводящих в комунне только часть года.
Местная достопримечательность — по утверждению обитатателей Slab City, это самый часто фотографируемый трейлер в мире.
Мертвая рыба. В настоящее время выживать в озере, концентрация соли в котором растет на 1% каждый год, может только тилапия.
Боб-Ракета и его автомобиль.
Образовавшееся в 1905 году из-за прорыва дамбы, Солтон-Си к середине <nobr>1920-х</nobr> стало популярным семейным курортом. В настоящее время в отсутствие притока воды озеро высыхает.
Место, известное как клуб «The Range» — в ночь с субботы на воскресенье здесь собираются члены комунны Slab City, живущие на заброшенной военной базе. Оставленные военными электрогенераторы позволяют устраивать здесь настоящие концерты.
«Грузовик Спасения». Другая работа Леонарда Найта.
«Гора Спасения». Рабочий момент.
«Автобус с черепами». Работа неизвестного художника.
В меню The Range — хот-доги. Члены комунны дежурят на кухне по очереди.
Билл по прозвищу Строитель — организатор вечеринок в The Range и прораб всех импровизированных строек в Slab City.
В Slab City функционируют несколько клубов, церковь и библиотека. Местные жители утверждают, что скоро здесь откроется Starbucks.