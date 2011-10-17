Истории Фотоистории Триумф поля С 1986 года Томас Хёффген (Thomas Hoeffgen) фотографирует футбольные поля в Африке, доказывая, что пустующее городское пространство там используется эффективнее, чем в Европе. №71 спорт фото африка Соуэто, пригород Йоханнесбурга, ЮАР Район Хиллброу, Йоханнесбург, ЮАР Лагос, Нигерия Лагос, Нигерия Лагос, Нигерия Стадион «Оникан», Лагос, Нигерия Лагос, Нигерия Абуджа, Нигерия Абуджа, Нигерия Лагос, Нигерия №71 спорт фото африка №71 спорт фото африка 17 октября 2011 Далее Тихий час