Борьба со свиньями в грязи. Вироква, штат Висконсин.

Гонки на автомобилях Ford Model T со свиньями. Тилламук, штат Орегон.

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