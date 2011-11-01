Догсерфинг. Империал Бич, штат Калифорния.
Городской гольф. Портленд, штат Орегон.
Съемки фильма «Подонки на одноколесных велосипедах надирают задницу зомби». Ванкувер, штат Вашингтон.
Пляжная борьба. Бендон, штат Орегон.
Борьба со свиньями в грязи. Вироква, штат Висконсин.
Забег с препятствиями Tough Guy Challenge. Вулверхэмптон, Англия.
Скиджоринг. Сендпойнт, штат Айдахо.
Бои на картонных трубках. Сиэтл, штат Вашингтон.
Древнее поло. Кайфын, провинция Хэнань, Китай.
Скоростной спуск на роликах. Мерихилл, штат Вашингтон.
Доджбол. Нью-Йорк.
Софтбол — лесбиянки против трансвеститов. Сиэтл, штат Вашингтон.
Прыжки в грязь. Восточный Дублин, штат Джорджия.
Борьба Луча Либре. Тихуана, Мексика.
Стена смерти. Бутте, штат Монтана.
Гонки Demolition Derby. Тампа, штат Флорида.
Гей-родео. Рио Линда, штат Калифорния.
Детское родео. Вейл, штат Орегон.
Подводный хоккей. Шеффилд, Великобритания.
Циклокросс. Астория, штат Орегон.
Американский футбол в нижнем белье. Кент, штат Вашингтон.
Американский футбол в грязи. Северный Конвей, штат Нью-Гэмпшир.
Церемония открытия паралимпийских игр. Пекин, Китай.
Сегвей-поло. Саннивейл, штат Калифорния.
Гонки на автомобилях Ford Model T со свиньями. Тилламук, штат Орегон.
Роллер-дерби. Сиэттл, штат Вашингтон.
Летний сноуборд. Гора Маунт-Худ, штат Орегон.
Гонки на уличных туалетах. Конконалли, штат Вашингтон.
Боссабол. Зутермер, Нидерланды.
Гонка Crash-a-Rama. Тампа, штат Флорида.
Стрельба из пулемета. Вест-Пойнт, штат Кентукки.
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Футбол на Женских исламских играх. Трентон, штат Нью-Джерси.
Подбрасывание воланчика. Ханой, Вьетнам.
Тяжелая атлетика среди школьниц. Нью-Порт-Ричи, штат Флорида.
Роллер-дерби. Сиэттл, штат Вашингтон.
Забег с препятствиями Tough Guy Challenge. Вулверхэмптон, Англия.
Забег с препятствиями Tough Guy Challenge. Вулверхэмптон, Англия.
Соревнования пожарных. Ванкувер, Канада.
Бег с блинами. Либерал, штат Канзас.
Ножной баскетбол. Ханой, Вьетнам.
Скоростной спуск на коньках. Квебек, Канада.
Гонка на трехколесных велосипедах. Сан-Франциско, штат Калифорния.
Тренировочный лагерь для талисманов. Эннвиль, штат Пенсильвания.
Бег с гробами. Недерланд, штат Колорадо.