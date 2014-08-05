Ярета, 2000 лет
Пустыня Атакама, Чили
Антарктический мох, 5500 лет
Остров Мордвинова, Антарктида
Мертвая хуанская сосна, 10500 лет</br>Гора Ред, Тасмания
Строматолиты, 2000−3000 лет
Западная Австралия
Баобаб Парфури, более 2000 лет</br>Национальный парк Крюгер, ЮАР
Посидония, 100 000 лет
Балеарские острова, Испания
Вельвичия удивительная, 2000 лет</br>Пустыня Намиб, Намибия
Сосна остистая
Уайт-Маунтинс, штат Калифорния, США
Ель Old Tjikko, 9550 лет
Швеция
Юкка, 12000 лет
Пустыня Мохаве, штат Калифорния, США
Редкий вид эвкалипта, 13000 лет</br>Новый Южный Уэльс, Австралия