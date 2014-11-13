Йоаким Арендс, 14 лет, Дания</br>Вес 42 кг, провел 6 боев
Андерс Меркедаль, 14 лет, Дания</br>Вес 71 кг, провел 4 боя
Торбен Келлер, 13 лет, Дания</br>Вес 57 кг, провел 2 боя
Филлип Годске, 16 лет, Дания</br>Вес 75 кг, провел 15 боев
Марк Виренфельд, 14 лет, Дания</br>Вес 57 кг, провел 5 боев
Карстен Х. Соренсен, 16 лет, Дания</br>Вес 54 кг, провел 17 боев
Валид Али, 15 лет, Дания
Вес 54 кг, провел 4 боя
Юлиус Готлиб, 12 лет, Дания</br>Вес 45 кг, провел 2 боя
Мадс Соренсен, 12 лет, Дания</br>Вес 54 кг, провел 1 бой