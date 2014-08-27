Руна, 30 лет Отказала соседу, который пытался завести с ней отношения.

Абдул, 48 лет Поссорился с двоюродным братом из-за участка земли.

Монджурил, 48 лет Поссорился с соседом.

Мониружман, 27 лет Пострадал случайно: целью преступников была его мать, которая отказалась выходить замуж.

Анита, 30 лет Отказалась выходить замуж.

Умма Аиша, 22 года Поссорилась с мужем.

Монира, 24 года Поссорилась с отцом.

Шамим, 45 лет Изменил жене.

Асма, 25 лет Родственники поссорились с соседями.

Хасен, 58 лет Поссорился с соседями из-за украденного велосипеда.

Джаханара, 27 лет Родственники поссорились с другой семьей.

Пейяра, 43 года Отказалась выходить замуж.

Шамол, 14 лет Пострадал случайно: целью преступников была его мать, которая отказалась выходить замуж.

Селина, 42 года Отказалась выходить замуж.