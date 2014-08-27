Руна, 30 лет
Отказала соседу, который пытался завести с ней отношения.
Абдул, 48 лет
Поссорился с двоюродным братом из-за участка земли.
Монджурил, 48 лет
Поссорился с соседом.
Мониружман, 27 лет
Пострадал случайно: целью преступников была его мать, которая отказалась выходить замуж.
Анита, 30 лет
Отказалась выходить замуж.
Умма Аиша, 22 года
Поссорилась с мужем.
Монира, 24 года
Поссорилась с отцом.
Шамим, 45 лет
Изменил жене.
Асма, 25 лет
Родственники поссорились с соседями.
Хасен, 58 лет
Поссорился с соседями из-за украденного велосипеда.
Джаханара, 27 лет
Родственники поссорились с другой семьей.
Пейяра, 43 года
Отказалась выходить замуж.
Шамол, 14 лет
Пострадал случайно: целью преступников была его мать, которая отказалась выходить замуж.
Селина, 42 года
Отказалась выходить замуж.
Бристи Рани, 26 лет
Поссорилась с соседями из-за участка земли.