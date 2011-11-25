115 км/ч
4 июля 1989 года. Полдень. Автомагистраль № 40. Где-то в штате Аризона. Направление движения — юго-запад.
110 км/ч
Летний вечер 1989 года. Шоссе № 101. Около города Камарильо, штат Калифорния. Направление движения — северо-запад.
90 км/ч
Лето 1989 года. Шоссе № 101. Место — неизвестно. Направление — неизвестно. Водитель громко свистит.
101 км/ч
3 марта 1993 года, 17:55. Шоссе Вентура. Недалеко от пересечения с Олд-Коньехо роуд, город Ньюбери-Парк, штат Калифорния.
114 км/ч
12 января 1992 года, 15:21. Автомагистраль № 280. Пало-Альто, недалеко от Стэнфордского университета, штат Калифорния.
100 км/ч
Январский день 1992 года, 14:14. Мост в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния.
109 км/ч
28 июля 1994 года. Шоссе № 101. Неподалеку от города Монтечино, штат Калифорния. Направление движения — юг.
100 км/ч
Январский день 1992 года, 14:14. Мост в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния.
115 км/ч
Январский день 1991 года, 11:43. Автомагистраль № 44. Неподалеку от города Ролла, штат Миссури. Направление движения — запад.
126 км/ч
1990 год. Автомагистраль № 10. Неподалеку от города Палм-Спрингс, штат Калифорния. Направление движения — запад.
70 км/ч
16 декабря 1990 года, 16:11. Бульвар Вашингтона в городе Калвер-Сити, штат Калифорния.