Истории Бандиты Примите мои изменения Адам Аменгуаль (Adam Amengual) из США фотографирует бывших членов преступных группировок, которые благодаря программе Homeboy Industries начали новую жизнь. Участники программы могут рассчитывать на бесплатное образование, медицинскую помощь и помощь в трудоустройстве. From the «Homies» series, 2011. сша фото портреты преступность Эдриан Касерес Алекс Диаз Элвин Карлос Нието Синди Хернандес Даниель Кастийо Эдвард Мехиа Гус Мохика Джерри Монтекью Джессика Сандоваль Хосе Руис Жозефина Вийа Лоренцо Смит Мартин Вельк Роберт Трехо Сара Джи сша фото портреты преступность сша фото портреты преступность 1 декабря 2011 Далее Красиво откинулись