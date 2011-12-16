Три молодых человека с венком, четырнадцатая годовщина смерти Элвиса, 1991 год.
Марк, двойник Элвиса, шестнадцатая годовщина смерти Элвиса, 1993 год.
Девушка с хвостиками и татуировкой «Элвис» на ноге, двадцать четвертая годовщина смерти Элвиса, 2001 год.
Нэнси Нуньес с молодым человеком, одиннадцатая годовщина смерти Элвиса, 1988 год.
Нэнси Нуньес с другим молодым человеком, тринадцатая годовщина смерти Элвиса, 1990 год.
Ребекка Галли и Дейв Ласт, десятая годовщина смерти Элвиса, 1987 год.
Таня и Тони, двадцать пятая годовщина смерти Элвиса, 2002 год.
Люси Эрамо с букетом гвоздик в день рождения Элвиса, 1990 год.
Девочка с цветком для Элвиса, двадцать пятая годовщина смерти Элвиса, 2002 год.