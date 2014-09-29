Аарон Дрейк, координатор транспортировки фонда продления жизни «Алькор» в Аризоне, готовит оборудование для начала криосохранения. Сейчас в хранилище фонда 126 пациентов.
Джон Булл, будущий пациент, записывает видеоинструкцию о порядке действий после его смерти. Заморозка всего тела стоит от 28 тысяч долларов.
Крионисты обязуются хранить тела пациентов до изобретения технологии оживления.
Пациентов помещают в заполненные жидким азотом вакуумные сосуды Дьюара при температуре −196°C.
Перед тем как поместить тело в сосуд с жидким азотом, через кровеносную систему вводятся химические вещества, предотвращающие возникновение в тканях кристалликов льда.
Доктор Майк Перри, автор книги «Вечность для всех. Философия морали, крионика и научные перспективы бессмертия».
Компания «КриоРус» открыла в селе Алабушево Московской области первое в Европе криогенное хранилище.
Трансгуманист Данила Медведев работает в «КриоРус» с момента основания в 2005 году.
Тело собаки, доставленное в «КриоРус» из Словении. В хранилище есть пациенты из Израиля, Италии, Голландии, Эстонии и Украины.
Эксперимент в домашней лаборатории воронежского криониста Александра Пульвера. Кроме мышей, испытания проводятся на свиньях.
В алабушевском криостате вместе хранятся четыре тела и один мозг человека, а также две собаки, одна кошка и 40 образцов ДНК.
Портативный криостат с головой 79-летней учительницы математики из Петербурга.
Роберт Эттингер, автор книги «Перспективы бессмертия», в начале 1960-х заложившей основу крионики. Его тело заморозили в 2011 году.
Пиви прощается со своей собакой Сэйбер на лужайке Института крионики в Детройте — ее усыпят и подвергнут заморозке.
Ящик для цветов в Институте крионики, основанном Робертом Эттингером в 1976 году. Всего здесь хранятся тела 123 пациентов.