Руи, французский бульдог
Заболевание позвоночника, парализована нижняя часть туловища.
Ромен, пудель
В первые два года жизни потерял обе лапы в результате разных несчастных случаев. Научился ходить на задних лапах.
Диего, чихуахуа и Никсон, мопс</br>Диего слепой, и Никсон служит ему собакой-поводырем.
Дункан, корги
Из-за заболевания позвоночника, которое часто встречается у этой породы собак, не может пользоваться задними ногами.
Инки, черный чихуахуа
Был выкуплен у спекулянтов. Несмотря на то, что с ним плохо обращались, обладает хорошим характером и очень дружелюбен.