Коллекционер

Далее «Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей» Далее (Не) все песни только о любви 62-летний Жозе Роберту Алвеш Фреитас по прозвищу Зеро — владелец автобусной компании в Сан-Паулу. Когда Фреитасу было пять лет, отец купил проигрыватель, вместе с которым продавец отдавал две сотни пластинок (все они погибли при наводнении, но позже Зеро купил их заново). Первую собственную пластинку, песни Роберто Карлоса, он приобрел в декабре 1964 года. К окончанию школы Зеро собрал три тысячи записей, а к тридцати годам — 30 тысяч. После развода с женой коллекция быстро перевалила за миллион.

Библиотека

Год назад Фреитас добился от бразильских властей лицензии на импорт старых пластинок, прежде официально не разрешенный, и основал некоммерческий фонд Emporium Musical. В планах — превратить склад в общедоступную библиотеку, оборудованную специальными местами для прослушивания.

Пластинки

Точное количество записей в коллекции сосчитать невозможно, но их, вероятно, больше пяти миллионов. Значительная часть приобретена агентами Фреитаса у американских коллекционеров, владельцев магазинов, музыкальных критиков и артистов. Он целиком выкупил архив из 200 тысяч пластинок легендарного магазина Colony Records, более полувека работавшего на Таймс-сквер, 300 тысяч записей из собрания Мюррея Гершенца и около трех миллионов — у Пола Моухинни. География покупок простирается от США и Мексики до Нигерии и ЮАР. Среди недавних приобретений — 100 тысяч альбомов кубинской музыки, фактически все, что было когда-либо записано на острове.

ЗЕРО ФРЕИТАС



«

Когда появился этот чертов eBay и я купил там сразу сто тысяч пластинок, стало ясно, что дело плохо: это как разложить костер, в котором огонек едва теплится, и не заметить, как поднимается огромное пламя, и пора уже за огнетушителем бежать, а то весь дом сгорит

« Когда появился этот чертов eBay и я купил там сразу сто тысяч пластинок, стало ясно, что дело плохо: это как разложить костер, в котором огонек едва теплится, и не заметить, как поднимается огромное пламя, и пора уже за огнетушителем бежать, а то весь дом сгорит

Склад

Коллекция хранится в Сан-Паулу на складе площадью 2300 квадратных метров. В офисе по соседству работают 17 человек, каждый ежедневно заносит в базу данных 500 пластинок. По их подсчетам, на описание всей коллекции потребуется около 20 лет — при условии, что она перестанет пополняться. Многие пластинки дублируются, среди копий — 1793 записи короля латинской музыки Роберто Карлоса.

Навигация

Домашняя коллекция Фреитаса насчитывает всего 100 тысяч пластинок. Изначально хранились они не на стеллажах — на них не было денег, — а в асбестовых контейнерах для воды. Чтобы найти нужную запись, Фреитас разработал систему навигации, основанную на личных вещах. Так, полотенце с именами его сыновей означает детские пластинки, слепок верхней и нижней челюстей — записи бразильских комиков, сувенир в форме английской телефонной будки — альбомы Jethro Tull.

Редкие и ценные записи

KENNY AND THE CADETS «Barbie» Первый сингл группы-однодневки во главе с Брайаном Уилсоном из Beach Boys, его братом Карлом и их матерью Одри на бэк-вокале.

IVETTE HERNANDEZ «Obras de Ignacio Cervantes» Запись кубинской пианистки, эмигрировавшей в Испанию после прихода к власти Фиделя Кастро. На обложке стоит штамп «предательница Кубинской революции».

THE DAVE BRUBECK QUARTET «Especial» Запись калифорнийской джазовой четверки, подписанная для Пауло Сантоса, бразильского критика и диджея, жившего в 1950-х в Вашингтоне.