Первый в Сочи частный приют для бездомных собак «ПовоДОГ» был открыт в начале 2014 года фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». После того как о проблеме бродячих животных в городе и работе волонтеров написала газета The New York Times, в приют обратились их коллеги из Вашингтона с просьбой отправить им десять собак. В конце марта их переправили в США.

Пес: Влади (Кузя), 4 года Хозяйка: Трейси Лонгус, 49 лет

Далее Туда и дорога Далее Комплимент от шефа ТРЕЙСИ: «Во время Олимпиады я увидела передачу про то, как в Сочи отстреливают бездомных собак. Тогда многие наши спортсмены влюблялись в этих собак и забирали их с собой. А потом я услышала, что в приют неподалеку от моего дома привезли собак из Сочи. Подумала: схожу гляну. Так я и влюбилась в неряху Кузю. Мне было не выговорить его русское имя, поэтому он стал Влади — к Путину это не имеет никакого отношения, скорее к Кличко. Поначалу Влади был ужасно пугливый, первые два месяца я спала с ним на диване, чтобы он привык ко мне. Говорила ему сотни добрых слов и никогда не ругала. Он по-прежнему не любит выходить на улицу, но обожает смотреть в окно, и я соорудила ему лежак у окна. Меня Влади уже полюбил, но с другими общаться не хочет».

По словам сотрудников приюта, Кузя поступил к ним «худым одичавшим комочком страха», после того как его мать застрелили.

Пес: Сейди (Лиза), 3 года Хозяева: Лорен Левин, 50 лет, Джен Левин, 78 лет, Говард Левин, 80 лет

ЛОРЕН: «Для моих родителей Сейди стала смыслом жизни. Отцу уже 80, он почти ослеп и в последнее время много грустил. С появлением Сейди он стал другим человеком. Теперь папа знает, зачем просыпается с утра, — чтобы покормить и выгулять Сейди. Папа всем говорит: «Сейди пришла к нам из России с любовью». Он влюбился в нее еще в приюте — просунул руку в клетку, чтобы погладить, а она в ответ вложила ему в руку свою лапу. Нам сказали, что Сейди нужно принимать лекарства, но папу это совсем не смутило — он работал терапевтом. Потом волонтер приюта рассказал, что срок пребывания собаки в приюте подходит к концу, она там была уже три месяца, и если бы мы ее не взяли, по правилам ее, скорее всего, усыпили бы».

Лиза жила со строителями и попала в приют накануне открытия Олимпиады. Строители приучили ее к ласке, поэтому она каждую минуту хотела к кому-будь прильнуть.

Пес: Д’Артаньян (Бош), 2 года Хозяева: София Чарльз, 12 лет, Марина Чарльз, 51 год, Роберт Чарльз, 54 года

СОФИЯ: «Мой Д’Артаньян настоящий защитник. Когда кто-нибудь подходит к нашей двери, он громко лает. А когда видит, что я лежу, он так переживает, все ли со мной хорошо, что лижет мне лицо. Мы узнали, что это русский пес, только когда пришли забирать его в приют, и очень обрадовались, ведь наша бабушка из Москвы. Этим летом мы всей семьей катались на байдарке и взяли с собой Д’Артаньяна и вторую нашу собаку Кейти. Мы с ними выпрыгнули из байдарки прямо посередине озера и плавали. Д’Артаньян очень скромный пес, никогда ничего не попросит. А когда я чешу ему животик, он так смешно дергает задними лапами. И потом еще лижет руки — это он так благодарит. Он страшно любит сыр, его любимый сорт — чеддер».

Когда Бош щенком попал к директору приюта Надежде Майбороде, на нем не было шерсти и здоровой кожи из-за демодекоза — подкожного клеща. Несколько месяцев, пока шло лечение, Бош прожил в полной изоляции.

Пес: Сочи (Глаша), 2 года Хозяйка: Мишель Паскаран, 32 года

МИШЕЛЬ: «Сочи обожает, когда вокруг нее много народа. Недавно мы были на празднике в честь Дня труда, так улыбка с ее мордочки вообще не сходила. Ее пугают только громкие мужские голоса, думаю, это связано с ее прошлым. На празднике она была такой хорошей девочкой, что ей досталось немного курицы с тертым горошком — Сочи обожает все, в чем есть курица. Ее любимое занятие — обдирать кожаную оболочку бейсбольных мячей. Правда, один раз она попробовала сделать то же самое с моей кожаной ковбойской шляпой, но быстро поняла, что это было лишнее, мне даже не пришлось ее ругать. Еще Сочи любит ходить в парк и играть с другими собаками. Ее лучший друг — Канус, такая дворняжка, очень похожая на маленькую корову. Так вот Сочи просто обожает покусывать Кануса за шею или ногу».

В приюте запомнили покладистый характер Глаши. Когда волонтерам принесли осиротевших щенков, она согласилась стать приемной матерью: вылизывала их и играла с ними. За ласковый нрав Глаша даже получила прозвище Настоящая Леди.

Пес: Римский (Арчи), 2 года Хозяева: Фрэнис Нолан, 68 лет, Эвелин Анастасия Нолан, 68 лет

ФРЭНИС: «Всю свою жизнь я был очарован Россией. Не могу дождаться того момента, когда своими глазами увижу родину Римского-Корсакова — думаю, он был бы не против, что мы в его честь назвали нашего чудесного пса. Вы не представляете, как хорошо сейчас, когда весь мир, кроме вашей страны, кажется, сошел с ума, иметь дома кусочек России, русской души. Этот пес любит абсолютно все, что его окружает. Недавно его укусил соседский пес, и знаете, что сделал Римский? Он просто подставил вторую щеку. А когда нас нет, он так скучает, что садится рядом с нашими ботинками и ждет. Больше всего на свете он любит гоняться за кузнечиками и мечтает поймать зайца, но пока что они слишком шустрые для него».