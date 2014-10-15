Вид на Корлеоне, Палермо
На протяжении 40 лет этот сицилийский город служил оплотом мафиозному клану Корлеонези, который в 1980−90 годы вел кровавую войну против итальянского правительства.
Холм Пиццо Селла, Палермо
В 1970-х строительная компания, близкая к семье босса мафии Микеле Греко, построила 170 домов на Пиццо Селла, позднее известном как «холм позора». В 2001 году суд наложил на незаконно построенные дома арест, однако сносить их не стали.
Жилой комплекс «Бучинаско Плюс», Милан</br>В 2008 году полиция арестовала членов клана Барбаро-Папалья, занимавшихся стройкой комплекса. В отчете сообщалось, что дома и даже детские площадки находились на загрязненной химическими отходами почве.
Строящиеся дома, Монца
В Монце и других городах Ломбардии незаконные строительные контракты ежегодно приносили мафии миллионы евро. В 2010 году полиция провела в регионе масштабную операцию, арестовав 160 человек, включая местных бизнесменов и чиновников.
Карьер между коммуной Мадзара-дель-Валло и городом Марсалой, Трапани</br>В провинции Трапани на западе Сицилии токсичный мусор сбрасывают в заброшенные карьеры десятилетиями. Считается, что провинция находится во власти Маттео Мессины Денаро, современного «босса боссов» коза ностры.
Заброшенный участок федеральной трассы 106, Калабрия</br>Входящие в ндрангету кланы годами контролировали строительный сектор Калабрии. В частности, мафия курировала проект по модернизации федеральной трассы 106: нанимала рабочих, заключала контракты, поставляла материалы. В 2007 году из-за некачественного цемента на одном из отрезков трассы обрушился туннель, в результате чего были закрыты и другие участки.
Под надзором каморры в каналы XVII века в провинции Казерта сбрасывают загрязненную воду; свалки на окраинах городов Дезио, Монца и Брианца контролирует ндрангета.
Под надзором каморры в каналы XVII века в провинции Казерта сбрасывают загрязненную воду; свалки на окраинах городов Дезио, Монца и Брианца контролирует ндрангета.
Вид с террасы дома Бадаламенти. Чинизи, Палермо</br>Дон Тано Бадаламенти, один из лидеров коза ностры, курировал поставки наркотиков из Италии в США, заработав более миллиарда долларов. В 1987 году американский суд приговорил его к 45 годам тюрьмы. Позже итальянский суд заочно вынес ему пожизненный приговор.
Вид из пиццерии Wall Street. Лекко, Ломбардия</br>С середины 1980-х пиццерия Wall Street в коммуне Лекко была одной из главных баз ломбардийской мафии, возглавляемой Франко Коко Тровато. Выходец из Калабрии, он переехал на север Италии еще в 1960-х, в 1992 году был приговорен к пожизненному заключению.
Трасса А29 Палермо—Мазара</br>23 мая 1992 года по дороге из международного аэропорта Палермо взорвался кортеж судьи Джованни Фальконе, одного из главных в Италии борцов с мафией. Радиоуправляемая бомба с полтонной взрывчатки была заложена в дренажной трубе под трассой. Вместе с Фальконе в машине находились его супруга Франческа и трое полицейских — все они погибли.
Чинизи, Палермо
Участок железной дороги Палермо—Трапани, где 9 мая 1978 года были найдены останки известного журналиста и политического активиста Джузеппе (Пеппино) Импастато. Его похитили и привязали к путям, прикрепив к телу несколько шашек динамита. Убийство заказал Тано Бадаламенти, деятельность которого Импастато в сатирической форме разоблачал в своей радиопередаче «Безумная волна».
Fiat Croma судьи Фальконе, Рим
Бронированный автомобиль, в котором был взорван Джованни Фальконе, выставлен в полицейской школе в Риме. Организатор убийства, один из лидеров коза ностры Сальваторе Риина был арестован в январе 1993 года и приговорен к пожизненному заключению. Сейчас ему 83 года, он содержится в особо охраняемой тюрьме под Миланом.
Улица Мариано д’Амелио, 19−21, Палермо</br>Спустя два месяца после убийства Фальконе погиб его ближайший друг и соратник прокурор Паоло Борселлино. Начиненный взрывчаткой автомобиль был припаркован у дома его матери и взорвался, когда Борселлино приехал навестить ее. Вместе с ним погибли пять полицейских. Заказчиком убийства также стал Сальваторе Риина.
Округ Монтанья-дей-Кавалли, Палермо</br>Последнее убежище босса коза ностры Бернардо Провенцано — ферма в трех километрах от Корлеоне. 73-летний мафиози был арестован 11 апреля 2006 года. Единственная достоверная фотография Провенцано, которая была в распоряжении полиции, датировалась 1959 годом. Его опознали по шраму на шее и цепочке с тремя серебряными крестами.
Исповедальня в храме святого Джованни ди Самбателло, Реджо-ди-Калабрия</br>Священник местного прихода дон Итало Калабро был один из немногих в церкви, кто открыто противостоял калабрийской мафии в период ее расцвета и осуждал ее в своих проповедях. При этом он признавал, что члены преступного клана приходили к нему на исповедь.
Документы «Большого суда» 1986–87 годов, Палермо</br>Архив хранится в Международном центре документации по делам мафии в Корлеоне. Слушания проходили в бункере тюрьмы «Уччиардоне», рассматривались дела 474 человек, 360 из которых суд признал виновными и осудил в общей сложности на 2665 лет лишения свободы. 19 мафиози приговорили к пожизненному заключению, в том числе боссов Микеле Греко и Сальваторе Риину. Всего в суде первой инстанции прошло 349 слушаний, растянувшихся на 22 месяца, объем заключительного приговора составил 6901 страницу.