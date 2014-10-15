Исповедальня в храме святого Джованни ди Самбателло, Реджо-ди-Калабрия</br>Священник местного прихода дон Итало Калабро был один из немногих в церкви, кто открыто противостоял калабрийской мафии в период ее расцвета и осуж­дал ее в своих проповедях. При этом он признавал, что члены преступного клана приходили к нему на исповедь.