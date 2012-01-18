Уолтер Смит, 15 декабря 1924 года, полицейское отделение Нового Южного Уэльса</br>NSW Police Gazette от 24 декабря 1924 года писала, что «он обвиняется во взломе и вторжении в дом Эдварда Маллигана и краже гардин стоимостью 20 фунтов (позже частично найдены), а также одежды». Приговорен к 6 месяцам тяжелых работ.
Джон Уолтер Форд и Освальд Клайв Нэш, июнь 1921 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>Через неделю после того, как была сделана эта фотография, оба шестнадцатилетних парня, обвинявшихся Полицейским судом Северного Сиднея как взломщики и воры, с учетом их примерного поведения были приговорены к 12 месяцам заключения условно.
Уильям Манро, 17 сентября 1924 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>NSW Police Gazette за 1924 год пишет, что Манро вместе с неким Харрисом Хантером обвинялся в укрывательстве украденных из универмага «Сноу» товаров общей стоимостью 536 фунтов.
Сидни Скукерман, 25 сентября 1924 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>В приложении к NSW Police Gazette о Скукермане (он же Кукарман, он же Сесил Лэндан) говорилось, что он «мошенническим образом получает товары в супермаркетах, представляясь коммивояжером».
Томас Крэйг, Рэймонд Нейл по кличке Папаша Стрелок, Уильям Томпсон и Ф.В. Уилсон, 25 января 1928 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>Фотография сделана после рейда, проведенного в доме № 74 по Рили-стрит в районе Дарлингхерст. Против 15 арестованных мужчин и женщин были выдвинуты различные обвинения. Владелец дома Лесси Джо Беззина обвинялся в содержании притона, в котором часто появлялись «лица, подозреваемые в воровстве и убийствах». Газета Truth от 29 января 1928 года опубликовала отчет о судебном процессе по этому делу: «Сторона обвинения отзывалась об этом рейде в героических терминах: „шеф полиции в условиях численного превосходства противника сражался рука об руку с простыми полицейскими в изнуряющей схватке в одном из самых опасных притонов Сиднея“. Защита, напротив, описывала сборище как „спокойную вечеринку, где немного выпивали, пели песни, на которую ворвался отряд агрессивной орущей полиции“. На суде собрались многочисленные друзья обвиняемых, которые громко перебивали прокурора и свидетелей».
Фэй Уотсон, 24 марта 1928 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>Как сообщает газета Sydney Morning Herald от 26 марта 1928 года, Фэй Уотсон была арестована в доме на Кроун-стрит в районе Дарлингхерст и обвинена в хранении 10 фунтов (более 4,5 кг. — Esquire) кокаина.
Герберт Эллис, 1920 год, центральное полицейское управление, Сидней</br>Точное время съемки неизвестно, но Эллис упомянут в нескольких полицейских протоколах в <nobr>1910-е,</nobr> <nobr>1920-е</nobr> и даже <nobr>1930-е</nobr> годы. Он фигурирует в них как вор-домушник, магазинный грабитель, взломщик сейфов, укрыватель краденого, а также подозреваемый во многих других преступлениях. К 29 августа 1934 года, когда Эллис появляется в Криминальном регистре, список его прегрешений включает «нецензурную брань в общественных местах, воровство, укрывательство краденого, незаконное применение оружия». О нем записано, что он «редко участвовал в групповых преступлениях, при этом обладает чудовищным характером, подбивает других участвовать в ограблениях и потом присваивает выручку». У него было две клички: Кудряшка — потому что он был плешив, и Глухой — потому что был туговат на ухо.
Гилберт Берли и Джозеф Делэни, 27 августа 1920 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>Делэни селился в отеле или снимал комнату в пансионе, представляясь пожарным или демобилизованным солдатом, а затем грабил других постояльцев. В августе 1920 года Делэни обвинялся в краже портсигара, щетки для волос, часов и одежды из жилого дома. Он был отпущен на поруки и месяцем позже снова был арестован за попытку скрыться от правосудия. Гилберт Берли не фигурирует ни в каких материалах NSW Police Gazette в 1920 году, зато в фотоприложении за 1928 год за его поимку уже было объявлено вознаграждение.
Сидни Келли, 25 июня 1924 года, центральное полицейское управление, Сидней</br>Сидни Келли арестовывали неоднократно, о нем много писали газеты в двадцатые, тридцатые и сороковые. Его обвиняли в нескольких преступлениях, включая незаконное хранение и применение оружия, убийство, а в сороковые он был одним из первых профессиональных игроков Сиднея, кто пристрастился к аристократической баккаре. Эта фотография была напечатана в фотоприложении к NSW Police Gazette 26 июля 1926 года с подписью «Наркодилер. Водит собственный автомобиль и прекрасно одевается. Сообщник преступников и проституток».