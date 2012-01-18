Герберт Эллис, 1920 год, центральное полицейское управление, Сидней</br>Точное время съемки неизвестно, но Эллис упомянут в нескольких полицейских протоколах в <nobr>1910-е,</nobr> <nobr>1920-е</nobr> и даже <nobr>1930-е</nobr> годы. Он фигурирует в них как вор-домушник, магазинный грабитель, взломщик сейфов, укрыватель краденого, а также подозреваемый во многих других преступлениях. К 29 августа 1934 года, когда Эллис появляется в Криминальном регистре, список его прегрешений включает «нецензурную брань в общественных местах, воровство, укрывательство краденого, незаконное применение оружия». О нем записано, что он «редко участвовал в групповых преступлениях, при этом обладает чудовищным характером, подбивает других участвовать в ограблениях и потом присваивает выручку». У него было две клички: Кудряшка — потому что он был плешив, и Глухой — потому что был туговат на ухо.