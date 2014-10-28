Солевые рудники в Солотвино были открыты еще в XVIII веке, в 1970-х на их базе открыли Украинскую Аллергологическую больницу.
Помимо шахт, в Солотвино расположены карстовые соляные озера, содержание соли в которых выше, чем в Мертвом море.
Альтернативная терапия, используемая в Солотвино для лечения астмы и других респираторных заболеваний, известна как спелеотерапия.
Спелеотерапия была открыта в Польше в 1950-х годах, когда врачи заметили, что шахтеры в соляных шахтах редко болели туберкулезом.
Пропитанный солью воздух соляных шахт помогает вывести мокроту из легких и убить микроорганизмы, вызывающие инфекции дыхательных путей.
В воздухе соляных туннелей содержится в десятки раз меньше микроорганизмов, чем в воздухе обычной операционной.
Помимо заболеваний органов дыхания, насыщенный соленый воздух помогает бороться с различными заболеваниями кожи и последствиями ожоговой болезни.
Клиника в поселке Солотвино располагалась в туннелях на глубине 300 метров от поверхности земли. Температура здесь круглый год держится на одном и том же уровне — 22 °C.
Солотвинская больница была крупнейшим в мире учреждением, использовавшим спелеотерапию как основно метод лечения и оздоровления после болезней органов дыхания.
Каждый год в солотвинских соляных шахтах проходили лечение от 300 до 500 человек — чтобы попасть в клинику, часто приходилось записываться в лист ожидания.
Обычное время пребывания в клинике составляло 24 дня. Пациенты не все время проводили под землей, для сеансов терапии они спускались вниз на лифте.
Во время лечебных сеансов пациенты лежали на кроватях, которые расставлены в вырезанных в скале нишах и освещены люменесцентными лампами. Им разрешалось разговаривать друг с другом или читать.
Помимо лечебных кабинетов, в подземном корпусе располагались комната отдыха и библиотека.
Добычу соли в Солотвино прекратили в начале 2000-х из-за резкого подъема подземных вод. Отделение спелеотерапии закрыли в 2008 году после прорыва воды в вентиляционный ствол.