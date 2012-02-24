Открытие парка в феврале 2001 года сопровождалось акцией протеста: американская Лига защиты евреев подозревала, что основная цель его основателя — новообращенного баптиста-проповедника Марвина Розенталя — способствовать обращению других иудеев в христианство.
Власти округа Ориндж, Флорида, в течение четырех лет безуспешно пытались взыскать с владельцев парка налоговые недоимки, сумма которых к концу тяжбы составляла 1,2 млн долларов. В 2006 году адвокаты добились для парка официальных налоговых льгот.
Фонд Розенталя Zion’s Hope инвестировал в строительство около 15 млн долларов. В 2007 году парк (имевший к тому моменту 8 млн долларов долгов) был продан христианской радиовещательной сети Trinity Broadcasting Network уже за 37 млн долларов.
The Holy Land Experience — не единственный в своем роде религиозный парк; так, в Creation Museum, Цинциннати, пропаганде идеи божественного творения (в противовес эволюционизму) служит экспозиция, в которой соседствуют фигуры динозавров, Адама и Евы.
Trinity Broadcasting Network планирует открыть в парке христианскую киностудию. Тем временем сцена с участием Иисуса-аниматора из The Holy Land Experience уже вошла в антиклерикальный фильм Religious, снятый режиссером «Бората» Ларри Чарльзом.