Собачьи бои нередко привлекают к себе террористов, особенно на юге страны, где талибы по‑прежнему имеют сильное влияние. Во время последней атаки террористов в Кандагаре (смертник взорвал себя в толпе зрителей) погибли 80 человек. Скорее всего, теракт организовали с целью убить начальника местной полиции Абдулу Хакима, яростного противника Талибана.