Единственный выходной в Афганистане — пятница. Именно по пятницам здесь проходят собачьи бои, насчитывающие многовековую историю.
При талибах собачьи бои были запрещены, как и другие, совсем не жестокие развлечения: кино, музыка или запуск воздушных змеев.
Традиция проведения собачьих боев по всему Афганистану возродилась в 2003 году.
Исламские богословы по сей день резко осуждают собачьи бои.
Женщины к подобным зрелищам, как правило, не допускаются.
Основной сезон собачьих боев приходится на зиму. В это время на северной окраине Кабула собираются тысячи человек, чтобы посмотреть на борьбу афганских волкодавов, алабаев, среднеазиатских или кавказских овчарок.
Между двумя псами натягивают зеленое полотно, чтобы они не видели друг друга. Как только ткань опускают, хозяева спускают собак с поводков.
Во время боя собаки кусают друг друга в шеи. Как правило, такие поединки длятся несколько минут, пока судья не определяет победителя. Затем владельцы растаскивают собак.
Также бой считается законченным, если одна из собак начинает хватать противника за хвост, убегать или лаять.
Собакам не дают загрызть друг друга до смерти — хозяева очень ценят своих кобелей. Трехлетний питомец ест верблюжьего мяса примерно на $20 в день, в такой бедной стране как Афганистан, на эти деньги можно накормить целую семью.
Чтобы воспитать хорошую бойцовую собаку, обеспеченные владельцы нанимают специальных тренеров и сажают псов на строгую диету.
На любую собаку можно сделать ставку, но мало кто может себе это позволить. Минимальная ставка составляет $500 и может доходить до $1000. Среднемесячная зарплата государственного работника в Афганистане — $15.
Никто из болельщиков не будет трясти деньгами во время боя, Афганистан — страна с неразвитым оборотом наличных, и любой, кто обладает большой суммой денег, рискует быть ограбленным.
Как правило, хозяева самых успешных бойцов — бывшие военные командиры и генералы, опиумные торговцы и коррупционеры. Это единственные люди в стране, которые могут позволить себе сделать ставку и проиграть.
Собачьи бои нередко привлекают к себе террористов, особенно на юге страны, где талибы по‑прежнему имеют сильное влияние. Во время последней атаки террористов в Кандагаре (смертник взорвал себя в толпе зрителей) погибли 80 человек. Скорее всего, теракт организовали с целью убить начальника местной полиции Абдулу Хакима, яростного противника Талибана.
В 2010 году бывший президент Афганистана Хамид Карзай объявил собачьи бои национальным достоянием.