Меннонитская церковь Старой Колонии, Уитли</br>Женитьба Аарона Уолла: свою невесту он встретил, когда впервые приехал в Канаду на уборку помидоров.<br /> В обычаях меннонитов — одновременное венчание нескольких пар; одна из них видна на заднем плане.<br /> Меннонитки не любят общаться с по­сторонними: Морад Бочакур так и не узнал имени невесты Уолла, а через несколько часов после того, как был сделан этот снимок, она без объяснений выставила фотографа из дома.