Буэнос-Айрес, Мексика
Голубая лента на шляпе — обязательный атрибут костюма девочек и незамужних женщин.
Куаутемок, Чихуахуа, Мексика</br>Аарон Уолл пытается познакомиться с девушкой; традиция предписывает последним стыдливо прятать лица.<br /> В целом нравы мексиканских меннонитов более строгие, чем у их единоверцев из Канады: например, здесь не принято слушать светскую музыку.
Лимингтон, Онтарио, Канада
Семья Уоллов только что прибыла в Канаду из Чихуахуа в поисках заработка — экономический кризис в Мексике заставил их закрыть свою ферму.
Меннонитская церковь Старой Колонии, Уитли, Онтарио, Канада</br>Многие семьи мексиканских меннонитов из Чихуахуа приезжают сюда на сезонные заработки.
Лимингтон, Онтарио, Канада
Женщины после службы.
Меннонитская церковь Старой Колонии, Уитли</br>Женитьба Аарона Уолла: свою невесту он встретил, когда впервые приехал в Канаду на уборку помидоров.<br /> В обычаях меннонитов — одновременное венчание нескольких пар; одна из них видна на заднем плане.<br /> Меннонитки не любят общаться с посторонними: Морад Бочакур так и не узнал имени невесты Уолла, а через несколько часов после того, как был сделан этот снимок, она без объяснений выставила фотографа из дома.
Чихуахуа, Мексика
Чихуахуа, Мексика
Чихуахуа, Мексика
Взрослые закрывают глаза на вечеринки, которые молодежь устраивает по воскресеньям в безлюдных местах, — предполагается, что, вступив в брак, меннонит непременно остепенится.<br /> Тем не менее среди членов местной общины немало скрытых алкоголиков.
Лимингтон, Онтарио, Канада
Юношам и девушкам в этой общине разрешено «шпацирен» (нем. spazieren, дословно — гулять) по воскресеньям, выбирая себе пару без вмешательства родителей.
Куаутемок, Чихуахуа, Мексика</br>Девочки, одетые к воскресной службе.