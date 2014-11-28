BBC © 2014 Iggy Pop hosts a show on BBC Radio 6 music, sundays 4−6pm.

Иллюстрации Orka Collective

Всем наплевать на все, кроме денег. Тратить деньги, зарабатывать их, все дела. Я никогда не стремился быть богатым. У нас в Америке была такая книга, бестселлер «Хочешь ли ты искренне разбогатеть?». Я никогда искренне не хотел разбогатеть и не желал этого другому.

В нашем обществе капитализм подавляет любые альтернативные системы отношений. И дерьмо попадает на вентилятор, за что стоит благодарить U2 и Apple. Половину своей жизни я работал бесплатно. Я даже не задумывался об этом, пока боссы звукозаписывающих компаний не стали доставать меня нытьем о том, что я не приношу им денег. Честно говоря, когда речь заходит об искусстве, деньги — всего лишь незначительная деталь. Проблема в том, что это бесконечно важная незначительная деталь.

Когда я собрал The Stooges, мы жили как коммуна утопических коммунистов. Делили все деньги поровну, жили вместе, и нам всем принадлежали авторские права, не важно, кто конкретно написал песню. Мы подсмотрели эту идею на обороте альбома The Doors и подумали, что это справедливо. По крайней мере, мне так казалось. Я думал, что главное в этом деле — известность, я не знал, что тебе еще и платят за это.

Деньги меня если и интересовали, то только как свидетельство признания и любви слушателей. Лучшим моим решением стало данное самому себе в 18 лет обещание посвятить музыке всю оставшуюся жизнь, чтобы ни случилось.

Когда мне было уже за тридцать, я вдруг понял, что у меня нет ни гроша за душой, а люди, которые вроде должны заниматься творчеством, стали зашибать бешеные деньги. Музыка стала одной из отраслей промышленности. И мне пришлось продать права практически на все, что я когда-либо сделаю, чтобы продолжать записывать пластинки.

Как относиться к тем, кто скачивает музыку нелегально? Формально — это воровство, это безнравственно. Но я не думаю, что это главная проблема музыкальной индустрии. Люди разорены и не знают, чем себя занять, у многих просто нет денег, особенно у простых трудяг. Когда студентку колледжа наказывают за загрузку какого-то файла, это очень похоже на то, как 200 лет назад крестьян, охотившихся на кроликов в поместье лорда, отправляли в Австралию.

Неплохо помнить, что это работа мечты — сочинять и играть музыку, работать на радио и в музыкальной индустрии. Мечтайте и будьте великодушнее, не становитесь скупыми. Прошу вас. Настоящее искусство получается у тех, кто стремится заработать денег, но не у тех, кто уже их заработал. Это подобно смерти. Деньги убивают все, что не похоже на них, и ваш дом превращается в деньги, ваши друзья превращаются в деньги, и ваша музыка становится деньгами. Никакого веселья, только бинарный код — ноль, единица, ноль, единица. Абсолютно ничего.