01.
Лю Е и его собственная фотография в полный рост, 2007 г.
02.
Эми Вулф Вебер и аттракцион «Тысяча и одна ночь»,
2009 г.
03.
Чадил Деффи и тело его погибшей девушки Сариньи Камсук, 2012 г.
04.
Эрика Лабри и Эйфелева
башня, 2007 г.
Жительница Флориды Бонни Бартон (07), устав от одиночества, вышла замуж за копию робота R2-D2 из фильма «Звездные войны». Во время церемонии букет невесты держал астродроид R2-KT, шафером был главнокомандующий имперской армии Дарт Вейдер, а свидетельницей — модель Эдрианн Карри. Сертификат о браке выдала церковь «Звездных войн».
Перуанский актер и защитник природы Ричард Торрес (11) взял в жены дерево, носящее имя Алиехуен Нехуен. Церемонию , прошедшую в одном из парков Буэнос-Айреса, посетило несколько десятков гостей, а также родные и близкие жениха. Торрес был одет в белый смокинг и бирюзовую шляпу, он произнес клятву, подарил невесте букет и поцеловал ее в кору.
Лорен Адкинс (16) встретила картонную копию актера Роберта Паттинсона в 2012 году в магазине в Лас-Вегасе и с тех пор не расставалась с ней. Эту привязанность она даже описала в своей дипломной работе, посвященной силе любви. Бракосочетание состоялось в церкви «Вива Лас-Вегас», специально для него Адкинс купила свадебное платье и сама надела кольцо на палец. Празднование прошло в галерее, где полсотни гостей угощали шампанским, а в финале невеста разрезала пятиярусный торт. Стоила свадьба 3000 долларов. Лорен Адкинс: «Уверена, мы гораздо счастливее, чем большинство молодоженов. Люди считают меня сумасшедшей, но фигура Роберта — это самое реальное, на что я могу рассчитывать. Для меня он — тот самый единственный».
05.
Митч Халлен и телевизор,
2000 г.
06.
Энре Ларуж и клен, растущий у друга в саду, 2005 г.
07.
Бонни Бартон и робот R2-D2, 2010 г.
08.
Эверард Кунион и резиновая кукла, 2012 г.
09.
Билл Рифка и его ноутбук,
2007 г.
10.
Жители города Дарем в Северной Каролине и город, 2011 г.
11.
Ричард Торрес и дерево,
2013 г.
12.
Джаннин Свифт и 22-килограммовая гранитная плита, 1976 г.
13.
Чанг Си-Хсум и кукла Барби, 1999 г.
14.
Бабилония Айваз и здание в Сиэтле, 2012 г.
В феврале 2008 года Эрика Эйфель (04), урожденная Лабри, служащая ВВС США в отставке, основала OS Internationale — международную образовательную и просветительскую организацию, изучающую влечение людей к неодушевленным предметам. Годом ранее Эрика вышла замуж за Эйфелеву башню и поменяла фамилию. Логотипом организации стало изображение красного садового забора, в который, в свою очередь, была влюблена Эийя-Риитта Эклеф: в 1979 году она вышла замуж за Берлинскую стену, также сменив фамилию, и первой публично заговорила о своих пристрастиях.
В декабре 2007 года Нанди Мунда (17), житель индийской деревни Бомару в штате Джаркханд, увидел во сне богиню местной горы, которая попросила взять ее в жены. В благодарность она обещала помочь в борьбе с боевиками-маоистами, регулярно совершавшими набеги на деревню. У Мунда уже была жена и двое детей, но тем не менее он заключил этот брак по расчету: облачившись в традиционный костюм, в сопровождении жреца и сотни односельчан, он отправился к горе. На праздновании подавали рис и баранину. После ритуала получившие благословение жители Бомару собрали отряд самообороны.
15.
Саи9000 и Нене Анегасаки, персонаж игры Love Plus на Nintendo, 2010 г.
16.
Лорен Адкинс и картонная фотография Роберта Паттинсона, 2014 г.
17.
Нанди Мунда и гора в штате Джаркханд,
2007 г.
18.
Леонида Лари и памятник князю Стефану Великому в Кишиневе, 1989 г.
19.
Ли Джин-Гью и дакимакура (подушка для объятий),
2010 г.
20.
Энди Парк и пластмассовая рождественская ель,
2010 г.
21.
Эийя-Риитта Эклеф и Берлинская стена,
1979 г.
22.
Томаш Урынович и портрет девушки кисти Энтони Марии Квика, 2011 г.
Нередко браки с предметами заключают гражданские активисты. Так, в январе 2012 года жительница Сиэтла Бабилония Айваз (14) вступила в брак с 107-летним складским помещением 10th and Union, чтобы спасти его от сноса. Она участвовала в движении «Оккупай Сиэтл», боровшимся против джентрификации города. Айваз тайком пробралась внутрь дома, сделала там уборку и осталась жить. На свадебную церемонию пришли 30 друзей Бабилонии, а также священник. Спустя несколько месяцев склад все-таки снесли, а его вдова вышла замуж за дом в соседнем районе, также подлежавший сносу.
Единственным известным случаем распространения полигамии на мир материальных вещей считается история Эверарда Куниона (08). 57-летний британец живет в собственном доме в графстве Дорсет сразу с двенадцатью ростовыми секс-куклами, на двух из которых он женился. Эверард красит им волосы, подбирает макияж, одевает, выводит на прогулки в свой сад и празднует с ними Рождество. «В какой-то момент я наконец осознал: я хочу искусственную женщину, поскольку идеальную настоящую я найти никак не могу. Мы — одна счастливая семья», — уверяет Эверард Кунион.