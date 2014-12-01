Жительница Флориды Бонни Бартон (07), устав от одиночества, вышла замуж за копию робота R2-D2 из фильма «Звездные войны». Во время церемонии букет невесты держал астродроид R2-KT, шафером был главнокомандующий имперской армии Дарт Вейдер, а свидетельницей — модель Эдрианн Карри. Сертификат о браке выдала церковь «Звездных войн».

Перуанский актер и защитник природы Ричард Торрес (11) взял в жены дерево, носящее имя Алиехуен Нехуен. Церемонию , прошедшую в одном из парков Буэнос-Айреса, посетило несколько десятков гостей, а также родные и близкие жениха. Торрес был одет в белый смокинг и бирюзовую шляпу, он произнес клятву, подарил невесте букет и поцеловал ее в кору.

Лорен Адкинс (16) встретила картонную копию актера Роберта Паттинсона в 2012 году в магазине в Лас-Вегасе и с тех пор не расставалась с ней. Эту привязанность она даже описала в своей дипломной работе, посвященной силе любви. Бракосочетание состоялось в церкви «Вива Лас-Вегас», специально для него Адкинс купила свадебное платье и сама надела кольцо на палец. Празднование прошло в галерее, где полсотни гостей угощали шампанским, а в финале невеста разрезала пятиярусный торт. Стоила свадьба 3000 долларов. Лорен Адкинс: «Уверена, мы гораздо счастливее, чем большинство молодоженов. Люди считают меня сумасшедшей, но фигура Роберта — это самое реальное, на что я могу рассчитывать. Для меня он — тот самый единственный».