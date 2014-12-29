Арби (18 лет) и Алиша (6 недель)</br>Мой отец — злобный пьяница. Нельзя, чтобы Алиша упустила в жизни столько, сколько упустил я. Я должен устроить свое будущее так, чтобы она мною гордилась, а не видела перед собой жалкую пьянь.
Ричард (19 лет) и Серис (1 год)</br>Есть разница между отцом и папой. Отец заботится о своем ребенке. Он говорит со своим ребенком, дает ребенку советы, объясняет ему, что надо посмотреть мир. Я хотел бы быть отцом. Потому что мой папа был просто папой.
Райан (17 лет) и Кейтлин (3 месяца)</br>Молодым отцам нужно больше поддержки. Меня игнорировали на курсах для будущих пап и мам и заставляли чувствовать себя родителем второго сорта. Даже магазин называется Mothercare («Материнская забота»). А где же Fathercare?
Дэвид (18 лет) и Мэтью (8 месяцев)</br>Теперь я 24 часа в сутки отвечаю за свою девушку и сына. Надо сохранить работу, чтобы он оставался сытым и чтобы мы втроем могли прожить. С этого момента все, что я делаю, будет влиять на него. Я ведь навсегда останусь его отцом.
Кирен (19 лет) и Хлоэ (7 месяцев)</br>Когда Хлоэ улыбается или смеется, это настоящая взаимная любовь, и я знаю, что это я помог появиться этому существу на свет. Теперь у меня есть Хлоэ и ее мать. Я не мог бы желать большего.
Шон (16 лет) и Мэйсон (2 месяца)</br>Я хочу быть с Мэйсоном всю жизнь. Никаких криков и излишних строгостей. Будем лучшими друзьями, которые могут говорить обо всем и у которых нет секретов друг от друга. Скажу ему, чтобы не становился молодым отцом вроде меня.
Эдрю (17 лет) и Хлоэ (11 месяцев)</br>Когда меня посадили, было очень тяжело. Я потерял девушку, с которой был помолвлен, а моя дочь потеряла отца. Если у тебя забирают семью, когда ты так молод, это и есть наказание, худшее из наказаний.