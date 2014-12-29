Дэвид (18 лет) и Мэтью (8 месяцев)</br>Теперь я 24 часа в сутки отвечаю за свою девушку и сына. Надо сохранить работу, чтобы он оставался сытым и чтобы мы втроем могли прожить. С этого момента все, что я делаю, будет влиять на него. Я ведь навсегда останусь его отцом.