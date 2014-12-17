Округ Гумбольдт известен как «Изумрудный треугольник» из-за огромных объемов выращиваемой там конопли. В 1996 году Калифорния стала первым штатом, где была легализована медицинская марихуана, поэтому некоторые местные фермеры имеют лицензию на производство. Однако большая часть их продукции поступает на черный рынок.
По неофициальным данным, в выращивании и продаже конопли в Гумбольдте заняты около 30 тысяч человек, что составляет одну пятую населения округа.
Первыми сеять марихуану на севере Калифорнии начали хиппи, с конца 1960-х массово переселявшиеся из Сан-Франциско в сельскую местность в стремлении быть ближе к природе.
Поколение детей, родившихся в «смешанных» браках хиппи и местных лесорубов-реднеков называют хипнеками.
В 1980-х выращивание марихуаны стало единственным средством существования для многих местных жителей, потерявших работу из-за упадка индустрии лесозаготовки.
Деньги от производства и продажи марихуаны составляют четверть экономики округа.
Большинство жителей Гумбольдта выступают против полной легализации, опасаясь, что это вызовет падение цен.
В 2014 году легальный оборот марихуаны в США составил около 1 миллиарда долларов.
Гумбольдт представляет собой сплоченное сообщество: туристы и рабочие из других штатов появляются здесь лишь в сезон сбора урожая.
Местная радиостанция KMUD предупреждает фермеров о рейдах полиции.
Среди фермеров Северной Калифорнии немало тех, у кого нет ни образования, ни счета в банке — деньги от продажи, как и запасы товара, они прячут в лесу в пластиковых бутылках и автомобильных покрышках.
Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в 20 штатах. Полностью она легализована в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне и на Аляске — референдум в двух последних штатах прошел 4 ноября 2014 года. За частичную легализацию марихуаны также высказались жители столицы США.
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