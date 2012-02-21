В настоящий момент Скейтистан посещают около трехсот детей от 5 до 17 лет. Большинство из них пуштуны, но есть также этнические узбеки и таджики. Нурзаи Ибрахими — один из учеников школы.
Австралиец Оливер Перкович открыл школу на окраине Кабула в 2007 году.
Нурзаи Ибрахими с другом отрабатывают трюки на останках советского танка.
29 октября 2009 года в Кабуле в рамках проекта «Скейтистан» был открыт первый в Афганистане зал для занятий скейтбордингом.
Около половины учеников Скейтистана — девочки. Как и во всех афганских школах, обучение здесь раздельное, девочки и мальчики посещают школу в разные дни.
В 2011 году режиссер Орландо Фон Айнсидель снял о Скейтистане документальный фильм «Жить и кататься в Кабуле» <nobr>(To Live and Skate Kabul, см. ниже)</nobr>, который победил в двух номинациях на фестивале L.A. Skate Film Festival: «Лучшая документальная лента» и «Лучшая работа оператора».
2 мая 2011 года решением Афганского Национального Олимпийского Комитета Скейтистану было передано около 6000 кв. м земли под строительство спортивного комплекса в Мазари-Шарифе, крупном городе на севере Афганистана.
2 мая 2011 года решением Афганского Национального Олимпийского Комитета Скейтистану было передано около 6000 кв. м земли под строительство спортивного комплекса в Мазари-Шарифе, крупном городе на севере Афганистана.
Несмотря на то что среди учеников Скейтистана есть дети высокопоставленных чиновников, большинство происходят из нищих семей, а многие до начала занятий были неграмотными.
На сайте www.skateistan.org можно не только следить за новостями проекта, но и купить произведенную известными спортивными компаниями одежду и обувь с символикой Скейтистана.
Заброшенный фонтан в центре Кабула —популярное среди учеников школы место для встреч и отработки трюков.
Заброшенный фонтан в центре Кабула —популярное среди учеников школы место для встреч и отработки трюков.
Помимо уроков скейтбординга в Скейтистане проходят курсы фотографии, а также особые занятия по программе «Назад в школу» для детей, кто в свое время ушел из школы, пытаясь заработать на жизнь.