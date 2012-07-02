Кевин Кромби ползет к своему креслу во время тренировки</br>Кевину было всего 9 месяцев, когда после тяжелой болезни позвоночника его ноги были парализованы. «Если бы мне предложили лекарство, я бы не стал его принимать. А зачем? Я сделал больше в кресле, чем люди делают без него», — говорит Кевин.