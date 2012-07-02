Дональд Крендалл растягивается после игры</br>Большинство игроков команды парализованы, у некоторых потеря функции 3 или 4 конечностей.
Кевин Кромби ползет к своему креслу во время тренировки</br>Кевину было всего 9 месяцев, когда после тяжелой болезни позвоночника его ноги были парализованы. «Если бы мне предложили лекарство, я бы не стал его принимать. А зачем? Я сделал больше в кресле, чем люди делают без него», — говорит Кевин.
Матч команды «Ист-Коуст Крипплерс» против команды штата Филадельфия в региональном турнире
Дональд Крендалл со своей подругой после матча</br>Они были знакомы еще в школе, до того, как Дональд стал парализованным.
Скотт Хилдебранд использует зубы, чтобы развернуть запястье после игры
Шелдон Лейн бросает мяч во время игры против команды «Нью-Йорк Уорриорс»
Скотт Хилдебранд во время матча против команды штата Юта</br>Большинство игроков с тетраплегией (паралич четырёх конечностей) не имеют физической возможности потеть, поэтому им приходится использовать другие способы, чтобы охладить себя.
Трехлетняя Наташа Данфи сидит в повседневном кресле Дональда</br>Отец Наташи, двоюродный брат Дональда, приехал со своей семьей из Атланты, чтобы посмотреть несколько игр «Крипплерс».
Дональд Крендалл демонстрирует свою таттуировку</br>Дональду было десять лет, когда он повредил спинной мозг. «Это мое недостающее звено», — говорит он.
Дональд Крендалл висит на поручне в джакузи после очередного матча в Нью-Джерси
Кевин Кромби и команда Нью-Йорка отдыхают возле отеля</br>Игроки говорят, что турниры по регби — это отличная возможность встретиться и пообщаться с друзьями.
Дональд Крендалл остывает после джакузи