Коулрофобия

Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды Далее Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам Коулрофобия — паническая неконтролируемая боязнь клоунов как у детей, так и у взрослых. В числе глубинных причин коулрофобии психологи выделяют невозможность разглядеть настоящее лицо человека под гримом, чересчур активное поведение и громкий смех клоуна, указывающие на него как на психически нездорового человека, и боязнь быть публично осмеянным. Сотрудник университета Тринити в Техасе Джозеф Дервин отмечает два наиболее распространенных пути возникновения фобии: негативный личный опыт, обычно приобретенный в детстве, и образ «злого клоуна», созданный и поддерживаемый массовой культурой.

Кто придумал злых клоунов

Точное происхождение архетипа злого клоуна неизвестно, но в художественной культуре XIX и почти всего XX века шуты и клоуны изображались скорее нейтрально. В числе исключений — рассказ Эдгара Аллана По «Лягушонок»: в нем шут наряжает короля и свиту орангутангами и поджигает их. В 1892 году в Италии состоялась премьера оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы», где клоун из ревности убивает жену.

Эксплуатация образа в поп-культуре ДЖОКЕР Злодей с клоунским гримом из серии комиксов издательства DC Comics о супергерое Бэтмене. Джокер упоминается уже в первом выпуске комикса за апрель 1940 года. На экране появился в киноверсии «Бэтмена» 1966 года. ПЕННИВАЙЗ Персонаж романа Стивена Кинга «Оно», опубликованного в 1986 году. Загадочное существо в облике клоуна убивает одного из главных героев книги. В 1990 году режиссер Томми Ли Уоллес снял по роману двухсерийный телефильм. РОББИ Игрушечный клоун из фильма Тоуба Хупера по сценарию Стивена Спилберга «Полтергейст» 1982 года большую часть картины остается неподвижным, однако в финале становится одержим и нападает на маленького мальчика. БОБО Неуравновешенный юноша, в прошлом работавший цирковым клоуном, из фильма Майкла Шредера 1988 года «Из тьмы». Убивает девушек из службы «Секс по телефону», используя самое разное оружие, но всегда в клоунской маске. ТВИСТИ Серийный убийца в костюме клоуна, персонаж четвертого сезона сериала «Американская история ужасов». Похищает своих жертв, держит их в фургоне и заставляет смотреть фокусы в собственном исполнении.

Злые клоуны в жизни

Клоун Пого — настоящее имя Джон Уэйн Гейси. Серийный убийца из Чикаго, с 1972 по 1978 годы изнасиловавший и убивший 33 подростков и молодых людей. В 1975 году вступил в клоунское объединение Jolly Jokers и стал выступать на частных вечеринках в образе клоуна Пого. В 1980 году Гейси приговорили к 21 пожизненному заключению и 12 смертным казням.

Усталый Вилли — псевдоним Пола Келли, внука знаменитого американского клоуна Эмметта Лео Келли. В конце 1970-х, как рассказывал сам Пол, к нему явился во сне дух клоуна Вилли с просьбой «не дать ему умереть» после выхода отца на пенсию. В 1978 году был арестован за убийство двух своих партнеров: позднее у него диагностировали раздвоение личности.

Из официального обращения французской полиции от 27 октября 2014 года

Национальная полиция получила от граждан множество сообщений о клоунах, пугающих прохожих. Распространяющиеся слухи подбивают некоторых преступников совершать преступления под их масками. В социальных сетях набирает популярность инициатива по сбору групп «охотников на клоунов». Будьте ответственны, в том числе в интернете (родителям стоит рассказать детям о рисках, следующих за подобными нарушениями). Если у вас возникли сомнения, немедленно звоните по номерам 17 или 112.

Происшествия в 2014 году

Васко, США В октябре на улицах калифорнийского города Васко стали замечать человека в клоунском костюме и пугающем гриме. Вскоре у него появились последователи: жуткие клоуны ни на кого не нападали (один из них, как оказалось, вместе с женой снимал фотопроект), однако жители были напуганы их появлением. Портсмут, Великобритания В октябре местных жителей встревожило появление на улицах жуткого клоуна в рыжем парике. Сообщалось, что клоун навязчиво предлагал некоторым людям посмотреть, как он жонглирует, пересекал им дорогу на своем велосипеде и гнался за теми, кто пытался его сфотографировать.

Монпелье, Франция Переодетый клоуном мужчина погнался за прохожим с требованием отдать ему деньги и телефон. Догнав жертву, клоун избил ее железным прутом. В конце октября преступника приговорили к году тюремного заключения. Гринвудское кладбище, США Человек в костюме клоуна, в красном парике и со связкой воздушных шаров в июле был несколько раз замечен на кладбище

в Бруклине. Клоун молча гулял среди могил, не приближаясь ни к кому

из посетителей.

Бетюн, Франция 19-летний помощник мясника по имени Томас в октябре был приговорен к 105 дням исправительных работ за то, что, переодевшись в костюм клоуна и вооружившись ножом, пугал прохожих, в том числе

маленьких детей. Агд, Франция В конце октября полиция задержала группу из 14 подростков в клоунских масках, вооруженных игрушечными битами и пистолетами. Сообщалось, что молодые люди, собравшись на автостоянке у лицея, угрожали прохожим.