«В мой последний приезд Слава рассказал мне: «Все детство мы с сестренкой провели в море — наши родители работали на судне. Потом я и сам стал радистом на корабле. Потом женился, и жена сказала: выбирай — или я, или море. Я тогда выбрал ее, но через десять лет не выдержал и сбежал на станцию. Меня тянет в эти места. Можно сказать, что я здесь живу, как на большом корабле: со всех сторон море, без которого я жить не могу». А после с грустью признался, что скоро уйдет на пенсию и уедет: летом в Ходоварихе построили новый дом, с компьютером и автоматической системой наблюдения».