<p><strong>А20713. ОРНА БИРНБАХ, 82 ГОДА:</strong> «Когда мы поняли, что оказались в Аушвице, я испугалась до смерти. Помню, как плакала и говорила маме: «Мама, я хочу жить! Мы должны как-то выбраться! Ну что я такого плохого успела сделать, чтобы заслужить это?» Мама была умная. Она сказала: «Малыш, представь, что мне 80 лет, а тебе 60, и нам просто пора умирать. Никто из наших родственников не был долгожителем. Чем мы лучше?» Мне было 16 лет. Я не смогла этого принять».</p>