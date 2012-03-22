Полицейская академия № 5, Оссендрехт, провинция Северный Брабант</br>Полиция специального назначения отрабатывает уличное построение в городской среде.
Полицейская академия № 5, Оссендрехт, провинция Северный Брабант</br>Отряды полиции специального назначения отрабатывают групповые действия.
Полицейская академия № 5, Оссендрехт, провинция Северный Брабант</br>Полиция специального назначения преодолевает огневые препятствия.
Полицейская академия № 5, Оссендрехт, провинция Северный Брабант</br>Усмирение уличных беспорядков.
Тренировочная база № 1 отрядов полиции специального назначения, Крайло, провинция Северная Голландия</br>Симуляция эвакуации местности.
Тренировочная деревня № 4 Королевской армии Нидерландов, Марнехаузен, провинция Гронинген</br>Бойцы <nobr>17-го</nobr> мотострелкового батальона готовятся к отправке в афганскую провинцию Урузган.
Тренировочная деревня № 4 Королевской армии Нидерландов, Марнехаузен, провинция Гронинген</br>Бойцы <nobr>17-го</nobr> мотострелкового батальона готовятся к отправке в афганскую провинцию Урузган.
Тренировочная деревня № 4 Королевской армии Нидерландов, Марнехаузен, провинция Гронинген</br>Бойцы <nobr>17-го</nobr> мотострелкового батальона готовятся к отправке в афганскую провинцию Урузган.
Стрельбище на полигоне Харскамп, провинция Гелдерланд</br>Выполнение упражнения «стрельба и движение».
Полигон, имитирующий пустыню, Рейк, провинция Северный Брабант</br>Отработка обманных маневров и маскировки.
Учебная деревня № 3 Королевских военно-морских сил Нидерландов, Оустдорп, провинция Гелдерланд</br>Морские пехотинцы отрабатывают ведение боя в городских условиях.
Учебная деревня № 3 Королевских военно-морских сил Нидерландов, Оустдорп, провинция Гелдерланд</br>Морские пехотинцы отрабатывают ведение боя в городских условиях.