Недалеко от Клэмет Фоллз, штат Орегон</br>После окончания войны во Вьетнаме многие ветераны стали бесцельно путешествовать по Америке. Этот бездомный — один из них.
Где-то в штате Орегон
<nobr>25-летний</nobr> бездомный Гарольд едет на товарных поездах из Техаса на Аляску, чтобы устроиться там на рыболовецкое судно.
К югу от Юджина, штат Орегон</br>Бездомный по имени Толлмен путешествует в товарных поездах уже 21 год. И все это время друзья и попутчики пишут свои имена на его куртке.
Клэмет Фоллз, штат Орегон
Человек, который ловит собаку, называет себя «Жареный на сковороде южный наездник с юга».
Портленд, штат Орегон
Этот бездомный рецидивист по кличке «Ящик» входил в банду байкеров Bandidos и почти все время с 18 лет до 31 года провел за решеткой. Он сидел на героине, но теперь ему вполне хватает таблеток и выпивки.
Где-то в штате Вашингтон
<nobr>40-летний</nobr> эколог Твилли запрыгивает в поезд. Твилли ездит на перекладных товарняках, потому что это «дешево, прикольно и дает чувство свободы в дороге».
Где-то в штате Монтана
Слева — тень фотографа Стефана Ванфлетерена, справа — тень бездомного (имя неизвестно), вокруг — тень товарного вагона.