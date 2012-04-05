Портленд, штат Орегон

Этот бездомный рецидивист по кличке «Ящик» входил в банду байкеров Bandidos и почти все время с 18 лет до 31 года провел за решеткой. Он сидел на героине, но теперь ему вполне хватает таблеток и выпивки.