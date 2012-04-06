Пэт, Рэйчел, штат Невада, США</br>Я хозяйка мотеля Little A’le’Inn в живописном городке Рэйчел в штате Невада. В один из первых наших приездов в этот мотель прямо сквозь заднюю дверь в дом проник сияющий шар. Он вломился на два метра в комнату и осветил весь дверной проем. Мы с моим покойным мужем почувствовали чье-то присутствие. Мы громко сказали, что оно может чувствовать себя как дома, и что мы всегда будем ему рады. Если ты умеешь проходить сквозь обитую сталью дверь, ты уж точно сможешь открыть пивную банку или забраться в один из моих холодильников, так что просто заходи и располагайся.
Дэвид и Шайла, Модесто, штат Калифорния, США</br>Однажды я чинил крышу и увидел в небе яркую точку. Она приблизилась и остановилась — просто яркая точка света. Шайла вышла и тоже ее увидела. Эта точка повисела минуты три, наблюдая за нами. Шайла подумала, что это самолет, который снижается над нашим домом, но когда я посмотрел на нее в бинокль, оказалось, что она больше похожа на цилиндр и очень быстро летит к нам на небольшой высоте. Мы увидели, как что-то отделилось от нее, и вдруг — раз! — она резко взлетела вверх прямо над нашей крышей и исчезла.
Роберт, Нью-Йорк, США
Хмурым утром в марте 1990 года я летел за штурвалом своего самолета из аэропорта Сан-Артур в Покипси. Я приближался к проливу Лонг-Айленд Саунд и вдруг заметил похожие на два яйца НЛО, которые летели наперерез моему самолету — примерно в ста метрах от его носа и на 20 метров ниже моей "Сессны Cкайхоук«. Два объекта летели так ровно, без всякой тряски или вибрации, что казалось, будто их связывает друг с другом какая-то невидимая магнетическая сила. Вдруг они поднялись над Лонг-Айлендом и исчезли. Все это длилось примерно 20 секунд, за которые они преодолели примерно <nobr>8−10</nobr> километров, прежде чем раствориться в тумане.
Билл, Данди, штат Висконсин, США</br>Мне отдал его мой приятель Фрэнк. Он нашел его в пещере около Росвелла. Фрэнк тогда просто остолбенел от ужаса, но все-таки сумел положить его в банку и принес сюда. Фрэнк сказал, что не хочет, чтобы его находку конфисковало правительство. Еще он просил не открывать банку, потому что не знал, что может случиться, если это существо окажется на свободе — вдруг оно живое или еще что. Так что с тех пор я банку не открывал. Фрэнк сказал, что собирается в «Зону 51» (секретный полигон в штате Невада, где проводятся испытания новейшей авиатехники, почитаемый также среди уфологов как место, где можно чаще всего наблюдать НЛО. — Esquire) но я не знаю, добрался ли он туда — мы некоторое время общались, а потом я потерял его из виду. Мы ничего о нем не слышали уже больше десяти лет.
Билл и Боб, Сан-Франциско, штат Калифорния, США</br>Мы видели сан-францисскую морскую змею несколько раз. Однажды утром — прямо здесь, в заливе. Это длинное змееподобное черное существо примерно 20 метров в длину. Его средняя часть меняет цвет от черного до мшисто-зеленого. Когда этот монстр вытягивался, он расправлял плавники с шипами. Он вытягивал шею то вверх, то и вниз, и тогда на ней образовывались складки, опоясывавшие ее, как лента. На голове был квадратный нос с двумя огромными ноздрями. Мы видели ребенка этого монстра, который однажды приплыл вместе с ним. Он вытащил голову из воды, слегка наклонил ее, открыл пасть и начал рычать и шипеть на нас. Мы слишком испугались, чтобы подойти ближе.
Денти, Хани-Айленд, штат Луизиана, США</br>Я увидел его посреди огромного болота. Он двигался по опушке леса. Сначала я подумал, что это медведь, но когда я подошел поближе, я увидел его силуэт, больше похожий на человека, чем на животное. Я заглянул в его янтарного цвета глаза и отошел подальше. У него были очень длинные руки. Это была страшная тварь. Я боялся выстрелить и промахнуться, к тому же одной пулей его все равно было не убить. Так что я повернулся и дернул оттуда как можно быстрее. На бегу я оглядывался, боясь, что он заграбастает меня своими огромными ручищами. С тех пор я ни разу не ходил на это болото.
Гэй, отель "Касабланка", штат Флорида, США</br>Однажды в наш отель приехала молодая женщина. Она собиралась провести здесь медовый месяц, но за неделю до свадьбы ее жених погиб на пожаре. У нее было странное ощущение, что она все равно должна сюда приехать. Она лежала в джакузи и вдруг почувствовала тепло и легкий ветерок, будто кто-то дотрагивается до нее. А потом ей показалось, что она слышит голос своего жениха. Вдруг ее кошелек упал на пол и оттуда выпала его фотография. А когда я вхожу в эту комнату, свет гаснет, двигаются занавески, зеркало трясется, и я чувствую, что кто-то стоит совсем рядом со мной. И когда я пытаюсь выйти, кто-то как будто пытается втянуть меня обратно.
Эд, Эверглэйдс, штат Флорида, США</br>Мне было 13 лет, мы были в походе и разбили типичный лагерь скаутов. Мы поселились в хибаре, стоявшей посреди поляны в лесу, а вокруг — сплошные болота. Когда пришла моя очередь идти в душ, снаружи уже стемнело. Я вошел в душ и вдруг услышал ужасный рев и хлюпающий звук шагов. Сначала я подумал, что друзья решили надо мной подшутить. Я резко распахнул дверь и увидел странное существо примерно моего роста, которое стояло прямо передо мной. Оно обернулось и взглянуло на меня. Я увидел его лицо, и у меня буквально отвисла челюсть — это был не человек.