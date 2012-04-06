Билл, Данди, штат Висконсин, США</br>Мне отдал его мой приятель Фрэнк. Он нашел его в пещере около Росвелла. Фрэнк тогда просто остолбенел от ужаса, но все-таки сумел положить его в банку и принес сюда. Фрэнк сказал, что не хочет, чтобы его находку конфисковало правительство. Еще он просил не открывать банку, потому что не знал, что может случиться, если это существо окажется на свободе — вдруг оно живое или еще что. Так что с тех пор я банку не открывал. Фрэнк сказал, что собирается в «Зону 51» (секретный полигон в штате Невада, где проводятся испытания новейшей авиатехники, почитаемый также среди уфологов как место, где можно чаще всего наблюдать НЛО. — Esquire) но я не знаю, добрался ли он туда — мы некоторое время общались, а потом я потерял его из виду. Мы ничего о нем не слышали уже больше десяти лет.