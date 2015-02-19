Водительское удостоверение, с которым Эрин Харт пыталась снять номер в отеле Vitale.
Фотография из уголовного дела Харт, одним из эпизодов которого стала кража документов Ловелл.
Чтобы доказать свою невиновность, Ловелл отправилась в полицию и сняла отпечатки пальцев.
Первые фотографии Эрин Харт, выходящей из здания тюрьмы сразу после освобождения.
Для съемки Ловелл взяла в аренду 400-миллиметровый объектив и две камеры. Частный детектив Пит Сирагус находился за рулем также арендованного джипа с тонированными стеклами.
Пройдя пешком несколько кварталов и заглянув в магазин, Эрин оказалась на автобусной остановке.
Эрин cела в автобус, следующий до угла 12-й улицы и Ван-Несс-авеню в центре Сан-Франциско.
В магазине на автозаправке Харт воспользовалась туалетом, купила пачку Camel и зажигалку.
Выйдя из автобуса, Эрин Харт зашла в магазин секонд-хенда «Гуд Уилл». Ловелл последовала за ней.
Чтобы не привлекать внимание, внутри магазина она снимала на мобильный телефон.
В течение двадцати минут Эрин выбирала вещи, фотограф и детектив ждали ее в машине на улице.
Джессамин вспоминает, что во время слежки она неожиданно испытала сочувствие к Эрин.
Выйдя из магазина, Эрин снова направилась на остановку и через пять минут села в автобус.
На этот раз Харт вышла из автобуса в районе Мишн-Дистрикт и продолжила поход по магазинам.
Возле мексиканского ресторана Эрин затерялась в толпе, больше найти ее в тот день не удалось.
По старому адресу, указанному в уголовном деле — Пост-стрит, 2000, — никто не ответил.